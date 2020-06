Neljäsataa puutarhaporttia odottaa vierailijoita, Jyväskylässäkin pääsee monien kotipihaan

Avoimet puutarhat -tapahtumaan on ilmoittautunut eri puolilla Suomea yli 400 kohdetta, jotka avaavat porttinsa vierailijoille sunnuntaina 5. heinäkuuta kello 12.00–17.00. Tänä vuonna mukana on paljon uusia kiinnostavia puutarhoja. Lisäksi Youtube-kanavan kautta voi tutustua esittelyvideon avulla 30 kohteeseen. Tämä kanava on auki 5.–31.7. hakusanalla avoimet puutarhat.

Keski-Suomessa voi tutustua kolmeentoista puutarhaan, joista viisi on Jyväskylässä. Niitä on muun muassa Leppälahdessa, Kypärämäessä ja Korpilahdella.

Tapahtuman teemana on Yhdessä oppien puutarhassa. Puutarhavierailun aikana voi hankkia uusia ideoita puutarhanhoitoon ja tutustua uusiin kasvilajeihin ja niiden hoitoon. Monessa puutarhassa ovat juuri nyt parhaimmillaan keskikesän kukkijat, ja vihannesmailta korjataan jo ensimmäistä satoa.

Mielenkiintoisiin kohteisiin voi tutustua etukäteen www.avoimetpuutarhat.fi -sivuilla, jonka karttapalvelun avulla löytyvät lähellä olevat kohteet. Sivuilta löytyy tietoja ja kuvia kohteista. Kohteet ovat hyvin erilaisia, sillä mukana on arboretumeja, yksityispihojen ja kaupallisten kohteiden lisäksi.

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa.