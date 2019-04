Neljät messut kerralla Jyväskylässä 27.–28. huhtikuuta

Jyväskylässä koetaan neljän tapahtuman kokonaisuus Paviljongissa 27.–28. huhtikuuta. Hynttyyt lyövät yhteen retkeily, Wemmi, metsäala sekä Järvipäivät. Ohjelmaa, palveluita ja tuotteita on tarjolla niin metsänomistajille, luonnosta ja retkeilystä nauttiville kuin myös ruuasta ja käsitöistä kiinnostuneille. Uusin tapahtuma, Järvipäivät, korostaa puhtaiden vesien merkitystä niin vapaa-ajan viettäjille kuin elinkeinoelämällekin.

Retkelle-messut tuo yhteen luontomatkailusta ja retkeilystä kiinnostuneet. Retkelle-messujen tavoitteena on innostaa ihmisiä retkeilemään ja ottamaan ensimmäisen askeleensa kohti luontoa. Messujen ohjelma-alueella, Nuotiopiirissä, on ohjelmaa muun muassa retkeilykohteista, perheretkeilystä ja vastuullisesta matkailusta.

Wemmi-kevätmarkkinoilla tärkeässä roolissa ovat kotimaiset tuotteet, niin luomu- ja lähiruoka kuin pienyrittäjien kädentaitotuotteetkin. Tänä vuonna myyjiä on yli 150. Käsityökortteli on tänä vuonna suurempi kuin koskaan Wemmi-markkinoilla.

Metsämme 2019 -messu- ja koulutustapahtuma on suunnattu metsästä ja metsänomistamisesta kiinnostuneille. Messuilla käsitellään muun muassa metsän hoitoa, puukauppaa sekä metsätilojen kauppojen ja sukupolvenvaihdoksien kiemuroita. Molempina messupäivinä järjestetään paneelikeskustelu. Lauantain aiheena on Oletko sinä ihmetellyt, kuka metsistämme oikein päättää? ja sunnuntain Mitä uutta tuottoa metsä voi antaa?

Järvipäivät kokoaa yhteiseen keskusteluun päättäjät, viranomaiset, kansalaiset ja yritysten edustajat. Järvipäivät-tapahtuman tavoitteena on lisätä järviluonnon arvostusta. Tapahtumassa pureudutaan puhtaiden vesistöjemme merkitykseen niin kalastukselle, virkistykselle ja matkailulle kuin elinkeinoelämälle. Järvipäivät avataan lauantaina paneelikeskustelulla. Järvipäivillä esitellään myös Suomen luonnonsuojeluliiton vesistölähettilästoimintaa ja tutustutaan ProPäijänne ry:n toimintaan. Lisäksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua Tourujoen kunnostamisprojektiin, joka on käynnistymässä lähivuosina.

Tapahtumat ovat auki lauantaina kello 10–17 ja sunnuntaina kello 10–16. Yleisöllä on Paviljonkiin vapaa pääsy.