Nightwish-basisti Marko Hietalan lauantai Jyväskylässä: kirjailijavieraana ja soolona festarikeikalla

Muusikko Marko Hietalalla on monipuolinen päivä Jyväskylässä lauantaina 10. elokuuta. Päivällä hän on kirjailijavieraana kaupunginkirjaston Minnansalissa kello 13.30–14.45. Nightwish- ja Tarot-yhtyeistä tuttu Hietala on kirjoittanut elämäkertansa Ruostumattoman yhdessä Timo Kangasluoman kanssa.

Illaksi Hietala vaihtaa kirjastolta Lutakkoon, jossa hänellä on soolokeikka Rock in the City -festareilla.

Kirjaston tilaisuuteen on vapaa pääsy, keikalle pääsymaksu.