Nukkekodit eivät ole vain lasten harrastus – Pirkko Hatnin työhuoneessa komeilee rypäs upeita rakennelmia

Kun menee Pirkko Hatnin kodissa työhuoneeseen, siellä on huikea yllätys. Pöydillä on nukkekoteja, joissa on kaikki mitä oikeassakin kodissa voi olla.

Jouluasetelmasta löytyy esimerkiksi heinänkorsista tehty himmeli ja kolmikerroksisesta kodista muun muassa verenpisaroita amppelissa.

Hatnilla ei ollut lapsuudessa kuin pahvilaatikosta tehty nukkekoti, eikä hän tykännyt leikkiä nukeilla. Hänen lapsensakaan eivät kaivanneet nukkekotia tai innostuneet askartelusta.

– Nukkekotiharrastukseni alkoi vajaa kymmenen vuotta sitten jatkumona elämänmittaiselle käsityöharrastukselle. Löysin netistä nukkekotisivustoja ja innostuin heti. Minulla oli kova into päällä, ja mietin, missä olisi ihmisiä, joilta saisi lisää tietoa. Sattumalta samaan aikaan oli Jyväskylässä Kirpputori Silinterissä nukkekotitavaramarkkinat, ja siellä tapasin alan harrastajia.

Jouluasetelma on täynnä kaikkea mahdollista jouluista tavaraa. Kuva: Outi Elomaa

– Jyväskylässä oli kerholaisia, joilla ei ollut kerhotilaa, ja minulla oli sellainen kodin yhteydessä. Helmikuussa meillä olikin jo tapaaminen, eli paikallinen kerho Nukkis Ystävät täyttää ensi vuonna kymmenen vuotta, Hatni kertoo.

Pirkko Hatni hankki Kangasalta nukkekodin osat, mutta ei osannut pitkään aikaan päättää, mitä tekee sen kanssa. Hän ei meinannut saada kotia alkuun, kun mietti, millainen sen tulisi olla.

– Sitten ajattelin, ettei sen tarvitse olla täydellisen. Nyt olen huomannut, että olen kuin flow-tilassa, kun teen jotain nukkekotiin. Koskaan en tee mitään väkisin.

– Teen nukkekotiin huonekaluja ja kaikkea muuta silloin, kun on hyvä fiilis ja into päällä. Tässä harrastuksessa kaikkein parasta on, kun näen muiden töistä, että joku askartelee vaikkapa roskista jotain ja on nauttinut siitä, kun on keksinyt, miten jonkun asian tekee. Ihmiset ovat uskomattoman taitavia ja kekseliäitä, Hatni sanoo.

Hän jatkaa, ettei tarvita edes taloa, mitä sisustaa, vaan nukkekodin voi tehdä vaikkapa tarjottimelle tai pahvilaatikkoon. Joku on tehnyt nukkekotinsa kaappiin.

Osan huonekalusteista ja kodin sisustustarvikkeista Hatni on ostanut. Alan harrastajat myös vaihtelevat niitä toistensa kanssa.

Eniten hän kuitenkin tekee itse ja sanoo, että alan harrastajille kehittyy minisilmä. He näkevät vaikkapa tuttikotelossa jääkaapin tai muovipullossa pönttöuunin.

Pirkolla on tekeillä nuoren naisen huone, jota hän on sisustaa yhdessä siskonsa kanssa. Kuva: Outi Elomaa

– Minä ja monet muutkin harrastajat teemme nukkekotiin 1/12-suhdetta, eli 12 senttiä on luonnossa metri. Jos haluaa, kaiken voi ostaa nukkekotiin valmiina. Suomessa ja esimerkiksi Espanjassa ihmiset tykkäävät tehdä itse.

Osalla nukkekoti on vain koti ilman asukkaita. Hatnilla talossa asuu Rauha sisarineen.

Erona lasten ja aikuisten nukkekodeilla on se, että lasten nukkekodeilla leikitään ja aikuisten ei. Harrastaja voi toteuttaa nukkekodissa sellaista, mitä ei voisi tehdä oikeassa maailmassa kotiinsa.

– Nukkekoti voi olla tyylikäs skandinaavikoti tai vaikkapa tosi tarkkaa aikakautta esimerkiksi 1800-luvulta. Minä teen sen, mikä sattuu huvittamaan tai mitä sattuu tulemaan. Sekin on hienoa, kun oivaltaa, että nukkekotiharrastuksessa voi tehdä kaiken saman, mitä tekee oikeaa kotia varten. Voi esimerkiksi kutoa, nyplätä, tehdä puutöitä sirkkelillä, sähkötöitä ja lasimaalauksia. Voi kokeilla erilaisia asioita, mutta pienessä koossa.

Esimerkkinä Pirkko Hatni näyttää todella pieniä sukkia, joihin löytyy ohje Hanna Merosen kirjasta Pienenpieniä käsitöitä.

Nukkekotiharrastuksesta löytyy lisätietoja sivulta http://nukkisystavat.blogspot.com