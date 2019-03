Nuoret kirjoittivat kasvukivuista teatteria toisille nuorille

Kulissin kuuden nuoren naisen kirjoittama ja esittämä Kasvukipuja-näytelmä sai ensi-iltansa viime perjantaina 22.3.

Näytelmän tekeminen aloitettiin marraskuussa, ja se rakentui pikkuhiljaa. Näytelmän on ohjannut Enni Junttila. Mukana ovat Siiri Karppinen, Ada Kuitunen, Tiia Kuukkanen, Esperanza Parkkinen, Anniina Pulkkinen ja Ilona Siistonen.

– Aihe tuli nuorilta. Aika pitkään käytimme aikaa siihen, että tehtiin erilaisia tekstejä ja kohtausharjoituksia. Mietimme aiheita, jotka nuoria kiinnostavat. Kerran asiat loksahtivat kohdalleen, että tällainen tarina halutaan tehdä. Päähenkilönä on nuori nainen, jonka elämästä näytetään erilaisia kohtauksia. Näytelmä on sirpalemainen, Junttila kertoo.

Näytelmässä päähenkilön perhe- ja kaverisuhteet ovat vaikeat.

– Hänellä on oma kipuilu siitä, mitä haluaa elämältä ja mitä haluaa tehdä elämässä. Sen lisäksi hänellä on riittämättömyyden tunne. Joka suuntaan pitäisi olla jotakin, eikä itsekään tiedä mitä haluaa, Junttila kuvailee päähenkilöä.

Osa ryhmästä on teatterintekijöinä kokeneita ja osa kokemattomia. Kaikki ovat olleet hyvin innostuneita.

– Olin varautunut siihen, että heillä on ideat ja minä kirjoitan, mutta nuoret ovatkin tykänneet kirjoittamisesta, Junttila kertoo.

Hän painottaa, että nuorten kirjoittamat tekstit eivät ole heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan, mutta aiheet kumpuavat heille tutuista asioista. Näytelmän rungon he miettivät yhdessä, ja sen jälkeen tekijät kirjoittivat yksin tai pareittain kohtauk­sia.

Enni Junttila sanoo, että nuorten kuva aikuisista on näytelmätekstissä melko mustavalkoinen, nuoret vastaan aikuiset.

– Onhan tämä synkkä tarina. Kysyinkin nuorilta, miltä heistä tuntuu esittää omakirjoittamaa tekstiä, jossa on surullisia asioita. He totesivat, että kun teksti ei ole oma elämäkerta, se ei ole vaikeaa. Yksi tyttö sanoi hyvin, että näytelmä on nuorilta nuorille eli kohdeyleisönä ovat nuoret.

Seuraavan kerran Kasvukipuja on mahdollisuus nähdä Jyväskylässä Teatteri Eurooppa Neljän Te4-klubilla tänään torstaina 28.3. ja lauantaina 30.3.

Näytelmän viimeinen esitys on 10.4.