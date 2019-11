Nyrkkeilyä harrastanut Chisu ottaa nyt mittaa Himoksen yleisöstä

Suomalaisten naisartistien kirkkaimpaan kärkeen kuuluva Chisu, 36, saapuu Jämsän Himos Areenalle perjantaina 8. marraskuuta.

Chisu teki tänä keväänä näyttävän paluun julkaisemalla kolmessa osassa uuden levynsä Momentum 123. Albumin teema oli muutos ja sitä se todella edusti Chisun aiempaan tuotantoon verrattuna.

Vahvasti elektrovaikutteinen kokonaisuus on kerännut suitsutusta sekä kriitikoilta että yleisöltä.

Myös keikoilla on nähty muutos edelliseen, kun bändin sijasta Chisu on esiintynyt kahden konemuusikon kanssa.

Neljä albumia julkaissut ja 11 Emmaa voittanut Chisu säveltää, sanoittaa ja tuottaa musiikkinsa itse ja on ensimmäinen nainen, joka on voittanut Vuoden tuottaja -Emman. Chisun levyjä on hänen uransa aikana myyty yli 300 000.

Harva tietää, että juuriltaan vahvasti ruotsalainen Chisu on harrastanut nyrkkeilyä. Hän voitti 1999 Tampereella SM-hopeaa alle 54-kiloisten sarjassa. Hän edusti tuolloin Helsingin Urheiluseuraa.