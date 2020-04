Nyt ehtii vielä siivota linnunpöntöt kevään pesintää varten

Virpi Piipolla on erityinen suhde lintuihin. Hän on rakastanut niitä lapsesta lähtien, ja hänen kesämökkinsä lähimetsässä Vesangassa on yli sata hänen laittamaansa linnunpönttöä. Piippo ei asu koko vuotta Suomessa, joten hän ei ehdi tehdä pönttöjen siivousta pakkasten aikaan, kuten suositellaan, vaan suursiivouksen aika on nyt keväällä.

– Haluan, että linnut saavat metsämökkini tontilla olla suojassa ja rauhassa maailman vaaroilta. Olen ajatellut, että omalla osuudellani voin tehdä parhaani lajien säilymiseksi ja lintujen hyvinvoinnin eteen. Sama koskee muitakin vierailijoita, kuten ilveksiä, kettuja, karhua ja peuroja. Minulla on valvontakameroita jokaiseen ilmansuuntaan, joten olen jatkuvasti perillä luonnon tapahtumista, vaikka olisin toisella puolella maapalloa.

Rakkaus luontoon on peruja Piipon lapsuudesta. Vanhemmat veivät lapset usein metsäretkille.

– Metsä oli lapsena turvapaikka maailman pahuuksilta. Siellä oli keijut ja maahiset rikkaan mieli­kuvituksen ansiosta seuranani. Ja tietenkin linnut.

Virpi Piippo ei laita pönttöjä tarjolle vain pesinnän vuoksi, vaan pöntöt ovat talvisin lintujen suojana ja nukkumapaikkoina.

– Tätä ei moni tule ajatelleeksi. Kannattaa siis ripustaa pönttöjä mihin aikaan vuodesta vain, tässä mielessä se ei siis ole koskaan myöhäistä.

Kun on paljon pönttöjä, ihan kaikkiin ei riitä Piipon mukaan asukkaita.

– On hyvä, että linnuilla on mistä valita. Joku haluaa pienen kotoisan modernin yksiön, kun taas toinen viihtyy isossa perinteisessä hirsiasunnossa. Toinen haluaa olla lähellä naapuria, ja joku viihtyy hiukan etäämmällä muista.

Kevätsiivouksessa Virpi Piipolla on mukana laatikko, johon hän kerää pönttöjen jätteet. Lisäksi on narua, joilla hän kiinnittää pöntöt tukevasti, sekä sakset tai puukko, puutarhahanskat ja hengityssuojain.

– Laitan isoihin pönttöihin hieman sahanpurua, mutta se ei ole välttämätöntä. Lintu kyllä sisustaa pöntön mieleisekseen.

Piippo jatkaa, että linnunpönttöjä voi olla useita samassa pihapiirissä. Saman lajin linnut eivät viihdy vierekkäin, mutta eri lajit voivat asua hyvinkin läheisinä naapureina.

Virpi Piippo sanoo tarkkailevansa lintuja aina ja kaikkialla.

– Mikään ei saa minua niin iloiseksi kuin korpin rääkäisy. Ajantaju katoaa ja verenpaine laskee niin, että suhina vain kuuluu lintujen elämää seuratessa. Metsässä liikkuessa pysähdyn usein ja olen aivan hiljaa. Ensin ei näy oikein mitään, mutta hetken päästä huomaa kuhinaa siellä ja täällä. Kiitän luontoa usein ääneen metsässä liikkuessani. Me suomalaiset olemme uskomattoman rikkaita puhtaan ja kauniin luontomme takia.

Pöllöt, korpit ja varislinnut ovat erityisesti Piipon sydäntä lähellä.

– Tähyilen jatkuvasti puihin ja taivaalle. Olen sijoittanut lintujen ruokintapaikat siten, että voin tarkkailla niitä läheltä. Yritän valita vain parasta laatua ja olen valmistanut niille luomulaatuista ruokaa, eli siemensekoituksia ja rasvan ja siementen yhdistelmiä. Koen, että linnut ovat ystäviäni, jotka saavat minut aina hyvälle tuulelle.