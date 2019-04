Nyt etsitään "hunajaisia hulanaisia, mehukkaita tikityttöjä sekä lanteet keikkuen kulkevia hawaijihelmiä"

Miss 50's Pirate -kisa järjestetään tänä vuonna Havaiji-teemalla. Kilpailu järjestetään Lahdessa 11. toukokuuta ja sen toimijana puuhaa The Luscious Ladiesin Suomen osasto yhteistyössä Wanhat Merkkarit ry kanssa. Varsinaisessa kisatapahtumassa, joka on avoin kaikille, on livemusiikkia ja kiehtovia naisia.

Järjestäjä kertoo etsivänsä "hunajaisia hulanaisia, mehukkaita tikityttöjä sekä lanteet keikkuen kulkevia hawaijihelmiä".

Hakemuksessa, joka osoitetaan lusciousladiesfin@gmail.com-osoitteeseen, pitää kertoa, miksi hakija pitäisi valita finaaliin. Kuvien kera hakijan pitää kertoa itsestään.

Ainakin järjestäjien Facebook-sivulla naiset ovat pin up -tyyppisiä, reheviä kaunottaria.

Hakijat ovat aikanaan mukana FB-sivun some-kisassa. Lisäksi tuomaristo valitsee finaaliin 6–8 suosikkidaamiaan. Hakuaikaa on sunnuntaihin 7. huhtikuuta asti.

Kisasta vinkkasi Keskisuomalaiselle Titta Väliaho, 40, rohkea somenainen ja yrittäjä, joka harkitsee muuttoa Jyväskylään. Väliaho on oululainen kosmetologi, valokuvamalli ja kuntosalivalmentaja, jonka haaveena Jyväskylän ohella on päästä Baywatch-tähdeksi. Mutta ensin hän hakee Neiti Merirosvoksi.

Väliaholla on kokemusta kauneuskisoista sen verran, että hän oli Miss Loviisa -kisassa yleisön suosikki 2002.

– Suhtaudun elämään optimisesti. Seikkailumielellä aloitan jokaisen aamun, koska jokainen päivä on uusi mahdollisuus, Titta Väliaho kertoo arvoituksellisesti.