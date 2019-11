Pikkujoulutrendeissä näkyy tänä vuonna Jyväskylän Halosen myymäläpäällikkö Pia Näpin mukaan todella paljon kimalletta ja paljetteja sekä erityisesti metallinhohtoa ja hopeaa. Suositut juhlamekot ovat olleet hyvin vartaloa myötäileviä ja kapealinjaisia.

– Korostetaan vyötäröä leikkauksilla ja malleilla, vahvistaa naisten osaston kakkosvastaava Laura Rinnetmäki.

– Mukana on myös jonkin verran kirkasta punaista, sinisen eri hohtosävyjä ja metallinhohtoisia kukkia, Näppi kertoo.

Hänen mukaansa kaunis pieni käsilaukku on asuun kuin piste iin päälle. Laukkujen lisäksi myös kengistä löytyy kimallusta.

Juhlavaatteen valinnassa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, mikä väri itselle sopii ja millainen vaate korostaa vartalossa sitä, mitä haluaa korostaa.

– Kietaisutyyppiset mekot käyvät monelle vartalolle. Olen huomannut, että mikä tahansa vartalotyyppi onkaan, ne ovat olleet tosi suosittuja, kertoo Rinnetmäki.

Rinnetmäen mukaan monet miettivät myös juhlavaatteen jatkokäyttöä ja mahdollisuutta käyttää vaatetta muissakin tilanteissa.

Vilan visualisti Sanna Hamel-Smith kertoo, että pikkujoulukaudessa näkyvät normaalit glitterit ja tänä vuonna esillä on myös paljettia ja pitsiä. Myymäläpäällikkö Salla Pitkäsen mukaan uutuus on, että asuja on myös enemmän kaksiosaisina.

– Kestävän kulutuksen trendi näkyy tavallaan juhlakaudessa siinä, että halutaan monikäyttöisiä asuja. Kaksiosainen asu taipuu eri tilaisuuksiin paremmin. Housua tai hametta voi käyttää arjessa vaikka rennon neuleen kanssa ja pikkujouluihin pistää sen pitsitopin kanssa, Pitkänen vinkkaa.

Myös asusteet ovat nahkaa eli niidenkin puolella ajatellaan pitkäikäisyyttä. Vyötäröä korostetaan leveillä ja kapeilla vöillä, ja niissä on kulta- ja hopeakimalletta.

– Koruissa muoti on nyt kohtuullisen simppeliä. Pinnit ja hiuskorut ovat muotia, kertoo Pitkänen.

Pitkäsen mukaan hameiden pliseeraukset ovat imartelevia lähes jokaisen vartalolle. Pliseeraustrendi jatkuu myös ensi kesään.

– Hameita on helppo käyttää, olet sitten omppuvartaloinen tai pitkä tai hoikka. Siihen on helppo laittaa myös korkkarit tai maiharit. Saa rouheutta tai klassisen kaunista, Hamel-Smith sanoo.

Väreistä klassisen mustan lisäksi nyt mukana on Hamel-Smithin mukaan maanläheisiä kuparin ja ruskean sävyjä sekä kullanhohtoa.

Plussakokojen trendivaatteita myyvän O.O.T.D:n yrittäjä Inka Nuutisen mukaan suurimpana trendinä pikkujoulukautena näkyy metallinhohto ja hopea. Hopeaa näkee myös jopa meikissä ja kynsissä.

Toinen iso trendi on Nuutisen mukaan kestävä kehitys ja ekologiset arvot.

– Itse ainakin oikein kannustan siihen, että ostetaan kierrätyksestä juhlajuttuja, koska ei kukaan käytä niitä montaa kertaa. Second hand -vaatteet ovat aivan priimakuntoisia ja tosi ihania.

Myös punaisen eri sävyt ovat suosittuja. Metallinhohto mustalla pohjalla on perinteinen, mutta varma valinta.

– Myös naisellisuus on tullut voimakkaammin esille juhlamuodissa. Mekkoja menee tosi paljon. Toisaalta voi ottaa vaikka metallinhohtotopin tai -tunikan ja yhdistää siihen vaikka ihan farkut, Nuutinen sanoo.

Juhlavaatteessa kannattaa miettiä istuvuutta ja oikean koon valintaa. Nuutisen mukaan rinnan alta istuva vaate keventää ilmettä todella paljon. Myös hyvät sukkahousut ovat pikkujouluissa tärkeä juttu.

– Kun ostaa laadukkaat sukkikset, ne pysyvät koko illan jalassa. Nyt voi ottaa myös vähän paksumman sukkahousun, jolla saa ehkä vähän hillittyä kokonaisuutta.