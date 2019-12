Nyt on aika äänestää Jyväskylän kauneinta näyteikkunaa

Joulun alla jo neljännen kerran järjestettävä Ihana ikkuna -kilpailu esittelee tänä vuonna kaksikymmentäyksi näyteikkunaa Jyväskylän keskustassa. Kilpailu alkoi Jyväskylän joulunavauksen yhteydessä ja jatkuu aina 15. joulukuuta asti. Voittajaikkunan äänestävät kaupunkilaiset.

Osallistujat on perinteisesti kerätty Keskusta-alueen kivijalkaliikkeistä. Kilpailu on paikallisten yritysten yhteinen esittäytyminen ja osa Ihanat Putiikit -yhteismarkkinointikonseptia. Näyteikkunat on pääosin rakennettu yrittäjien omin ideoin ja voimin. Jotkut osallistujista ovat mukana jo neljättä kertaa, joillekin kilpailu on uusi kokemus.

Kilpailussa mukana olevat ikkunat tunnistaa Ihana Ikkuna -tarrasta, josta löytyy myös ikkunan kilpailunumero. Ihaninta näyteikkunaa voi äänestää lippuäänestyksellä kilpailuun osallistuvissa liikkeissä tai sitten netissä osoitteessa: www.jyvaskylansydamessa.fi/aanestys.

Lisäksi 13.–15. joulukuuta Kompassille avautuu erillinen Ihana ikkuna -äänestyspiste, jossa kaikki ehdokkaat ovat esillä ja äänestyksen voi hoitaa keskitetysti.