Nyt on rahaa tarjolla - Keski-Suomessa on jaettavana tieteelle ja taiteelle 620 000 euroa

Suomen Kulttuurirahaston kaikkien maakuntarahastojen hakuaika on parhaillaan käynnissä. Haku päättyy 8. helmikuuta.

Keski-Suomen kulttuurirahasto jakaa työskentely- ja kuluapurahoja tieteen ja taiteen harjoittamiseen, lasten ja nuorten kulttuuriin sekä kulttuuriperintöön liittyvään työskentelyyn ja hankkeisiin.

Ensimmäistä kertaa on haettavissa apurahat pelialalle sekä Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha.

Suomen Kulttuurirahaston asiamies Antti Niskanen kertoo, että kulttuurirahastossakin on nähty, että peliala on vahvassa nousussa.

– Pelialalle on voinut saada ennenkin apurahan, mutta nyt se on omana hakualanaan ja se on sijoitettu taiteen alle. Nyt voi hakea apurahaa esimerkiksi pelin käsikirjoitukseen tai muuhun sisällön suunnitteluun, visuaalisuuteen ja musiikin säveltämiseen, Niskanen sanoo.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa voi hakea ensimmäistä kertaa maakuntarahastosta, vaikka täällä on toteutettu uutta apurahamuotoa vastaavia hankkeita.

– Pyrimme siihen, että taide menisi niiden ihmisten luokse, jotka eivät ehkä itse pääse tulemaan taiteen luokse. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt. Hakijoilla on hyvät ja laajat mahdollisuudet miettiä, millaista työskentelyä halutaan tehdä tai millaisia esityksiä yleisölle tarjotaan, Niskanen toteaa.

Hakemuksia toivotaan saapuvan jokaisesta keskisuomalaisesta kunnasta. Mikäli innostus hakea apurahoja on edellisten vuosien kaltainen, Keski-Suomen kulttuurirahasto saa viitisensataa hakemusta.

Niskanen arvelee, että esimerkiksi pelialan mukaantulo lisää hakemusten määrää. Noin kymmenen prosenttia hakijoista saa avustuksen.

– Apurahojen lisäksi jaetaan yksi palkinto ja opintostipendejä. Jakovaramme on tänä vuonna 620 000 euroa, Niskanen kertoo.