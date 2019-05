Nyt ovat houkuttimet kohdillaan – puihin ripustetaan kesällä oluttuoppeja

Hankkeessa on mukana myös yhteiskuntatieteilijä, eikä se ole puhtaasti biologinen, vaan siinä selvitetään myös sitä, miten yleensä negatiivisiksi mielletyistä ampiaisista puhutaan ja kirjoitetaan.

Perustietojen keräämisen jälkeen hankkeessa on tarkoitus tutkia juuri ampiaisten ja ihmisten kohtaamista ja edistää yhteiseloa, koska ampiaisilla on tärkeä paikka ekosysteemissä.

Saksanampiaisten yleistyminen voi tuoda enemmän kohtaamisia, sillä laji viihtyy urbaaneilla alueilla, joilla se on Turussa jo yleisin ampiaislaji, Komonen kertoo.

Ampiaislajistoa tutkittaessa Jyväskylässä selvitetään muun muassa sitä, joko Etelä-Suomeen ilmastonmuutoksen myötä levinnyttä saksanampiaista tavataan täälläkin. Siitä on tehty havaintoja jo eteläisessä Keski-Suomessa. Eri ampiaislajit viihtyvät eri paikoissa, joten ihmisten ja ampiaisten kohtaamisten kannalta lajistolla on merkitystä.

Kolmivuotista Ampase-hanketta johtava dosentti Atte Komonen sanoo, että ensimmäisenä kesänä ampiaishoukuttimia laitetaan Jyväskylässä lähinnä henkilökunnan jäsenten pihoille ja tutkimuksesta on puhuttu hymyssä suin.

Oletko oluen ystävä?

Enemmän kuin siiderin.

Altistutko työssäsi ampiaisten pistoille?

En ole aiemmin varsinaisesti tutkinut ampiaisia, mutta olen sekä harrastuksien että työn myötä haalinut ja keräillyt niitä. Suunnistaessa edellinen suunnistaja on myös joskus vetänyt ampiaisten maapesän läpi, ja niitä on pölähtänyt ilmaan. Muistaakseni ampiainen on silti viimeksi pistänyt minua joskus lapsuudessa.

Mikä on parasta tutkijan työssä?

Omien ajatuksien keksiminen ja niiden testaaminen – sekä raportointi, mitä lopulta tuli ja toimiko ajatus. Eli tietyllä tavalla koko ajatusketju.