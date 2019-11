Nyt se on varmaa: Rock In The City -festivaali tulee Jyväskylään myös ensi vuonna

Viime kesänä Jyväskylässä ja kahdeksalla muulla paikkakunnalla kiertänyt Rock In The City -festivaalikiertue järjestetään ensi vuonnakin. Jyväskylässä aikuisille suunnattua rocktapahtumaa vietetään ensi kesänä 14.–15. elokuuta.

Jyväskylän Rock In The Cityn ensimmäiset esiiintyjät julkaistaan 26. marraskuuta, jolloin liput tulevat myyntiin. Järjestäjien tiedotteen mukaan luvassa on kymmenen artistia.

Rock In The City järjestetään ensi vuonna kymmenessä kaupungissa. Kesällä 2019 festivaalikiertue keräsi yli 50 000 kävijää. Viime kesän Rock In The Cityssä Jyväskylän Lutakonaukiolla esiintyivät muun muassa Accept, Sonata Arctica, Marko Hietala ja Battle Beast.