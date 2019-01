Nyt tarkkana Keski-Suomessa: Eloweena-missiä haetaan taas

Taas etsitään luomumissiä kisassa, jolla on vahva side Keski-Suomeen. Ensimmäinen EW-missikisafinaali nimittäin käytiin Jämsässä 2017.

Eloweena-kisassa osanottajalla ei saa olla tehtynä kauneuskirurgisia toimenpiteitä. Edes hiustenpidennyksiä, irtoripsiä tai rakennekynsiä ei sallita. Osanottajalla ei luonnollisestikaan saa olla myöskään lävistyksiä tai tatuointeja.

Vastaavasti kisassa ei ole paino- tai pituusrajoituksia. Osanottajan tulee kuitenkin olla vähintään 18-vuotiaita.

Kisan, jonka emäntänä toimii Henna Peltonen, haku alkaa nyt tiistaina 29. tammikuuta. Kisaan voi ilmoittautua: hennapeltonen@missew.net.

Henna Peltonen. Kuva: Sanna Hellekoski

Esikarsinta tapahtuu hakulomakkeiden perusteella. 30 kiinnostavinta saa videohaastattelupyynnön. Videoiden perusteella 15 naista valitaan kuvauksiin ja haastatteluun. Lopulta jää jäljelle 10 finalistia, jotka tekevät kesäkuussa viikon mittaisen kiertueen. Finaali käydään lauantaina 10. elokuuta, tällä kertaa Hämeenkylän Kartanossa Vantaalla.

Bonuksena ehdokkaille on, että missikiertueesta kuvataan tv-sarja.

Henna Peltonen itse aloitti mallin työt 14-vuotiaana. Hän on tuottanut muun muassa Car Babe 2015 -missikisan sekä Varikkotyttö-kisaa pari viime vuotta. Miss EW järjestetään nyt siis kolmatta kertaa.

– Missikisat on loistava tapa kerätä esiintymiskokemusta. Se on monelle nuorelle ponnahduslauta alalle. Missikisat on seikkailu, jonka aikana saa ystäviä ja ikimuistoisia kokemuksia, Henna Peltonen sanoo.