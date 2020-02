Nyt tarvitaan lisää vapaaehtoisia ruokkijoita – Jyväskylän kaupunkisorsat syövät rekkalastillisen kauraa talvessa

Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys (KSESY) kerää varoja Jyväskylän kaupunkisorsien ruokkimiseen. Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Nousiaisen mukaan Jyväsjärven Rauhalahdessa talvehtiva, noin 600 linnun sinisorsapopulaatio syö rekkalastillisen kauraa talven aikana.

– Sitä kuluu noin 500 kiloa 1,5 kuukaudessa. Se on meidän järjestölle jo jonkinlainen kustannus, kun pitää maksaa sekä rahdista että viljasta. Siksi hankimme varainkeruuluvan ja perustimme kampanjan, Nousiainen sanoo.

Eläinsuojeluyhdistyksen toiveissa on, että varainkeruulla saadaan katettua puolet kuluista. Sorsien ruokinnassa voi kuitenkin auttaa muutenkin kuin lahjoittamalla: ruokintarinkiin kaivataan lisää vapaaehtoisia.

Ruokintavastaava Hannameri Kolehmaisen mukaan ringissä toimii tällä hetkellä kymmenkunta aktiivijäsentä. Ainut kriteeri ruokkijoille on se, että pääsee valoisan aikaan paikalle ja käytössä on auto, jolla saa vietyä isot kaurasäkit Rauhalahden rantaan.

Vakioruokkijoiden on pystyttävä sitoutumaan toimintaan, mutta myös vararuokkijoita tarvitaan.

– Sorsia on suositeltavaa syöttää valoisan aikaan, sillä ne näkevät huonosti pimeässä. Kannattaa myös muistaa, että linnut ovat aika säikkyjä ja niille pitää antaa ruokarauha, Kolehmainen ohjeistaa.

KSESY:n mukaan paras ravinto sorsille on kaura. Leipä ja pulla täyttävät kyllä mahaa, mutta ne eivät ole kovin ravinteikkaita. Lisäksi sokeri voi olla haitallista linnuille.

– Jos haluaa antaa leipää, sitä kannattaa tarjota vain pieniä määriä ja mahdollisimman pieninä palasina. Leivänpalat voi heittää veteen pehmenemään, jotta ne on helpompi syödä, Kolehmainen sanoo.

Sen lisäksi, että eläinsuojeluyhdistys ruokkii sorsia, vapaaehtoiset tarkastelevat lintujen vointia. KSESY saa myös kaupunkilaisilta puheluita vahingoittuneista sorsista.

– Niistä ilmoitetaan meidän lintujenhoitajille ja tarvittaessa linnut viedään eläinlääkäriin, Kolehmainen kertoo.

Sorsien ruokinta ei ole ongelmatonta: osa sorsista jää talveksi Rauhalahden suliin vesiin juurikin siitä syystä, että ruokaa on tarjolla läpi talven.

Heli Nousiaisen mukaan vahinko on kuitenkin jo tapahtunut vuosikymmeniä sitten, eikä ruokintaa voi enää lopettaa.

– Emme voi jättää niitä nälkiintymäänkään. Jos emme ruoki sorsia, joka tapauksessa joku ruokkii niitä. Ruokintaa ei pysty mitenkään kontrolloimaan niin hyvin, että koko sorsajoukko häviäisi täältä.

Nousiaisen mukaan eläinsuojeluyhdistys aloittaa ruokinnan vasta niin myöhään syksyllä, että mahdollisesti pois muuttavat sorsat ovat jo lähteneet. Tänä talvena ruokinta aloitettiin joulukuun alussa.

Nousiainen toivoo, etteivät myöskään omatoimiset ruokkijat aloittaisi ruokintaa liian aikaisin.

– Kun pakkasjaksot alkavat, ruokinta on jo tarpeen. Osa linnuista on jo niin tottuneita talviruokintaan, että ne jäävät sitä odottamaan. Opittu tapa periytyy niin sanotusti isältä pojalle. Oman haasteensa tuo myös se, että leudot talvet voivat laittaa lintujen sisäiset kellot muutenkin sekaisin. Tämä on pattitilanne, johon pitäisi keksiä ratkaisu. Voisiko kaupunki esimerkiksi lähteä ruokintakustannuksiin mukaan? Tästähän saisi tehtyä urbaanin jutun: kun on kesälampaita, niin miksi ei voisi olla talvisorsia? Nousiainen visioi.