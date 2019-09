Nyt tulee harvinaista herkkua: Doorsia livenä Jyväskylässä lokakuussa

Klassisen The Doors -yhtyeen musiikkia ei kovin usein livenä kuule. Tänä syksynä asiaa korjataan, kun yhtyeen musiikkia esitetään jälleen Love Her Madly -produktiossa Jyväskylän kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä 13. lokakuuta.

Edellisen kerran tämä orkesteri keikkaili 35 vuotta sitten. Nyt kokoonpanoon kuuluvat Seppo ”Kala” Alajoki (kitara), Jyrki Honkonen (urut), Tapio Liinoja (laulu), Juuso Nordlund (basso) ja Raimo Raappana (rummut).

– Teimme tässä vastikään, keväällä 1984 kiertueen ja nyt päätimme palata Doorsin musiikin ja Jim Morrisonin tekstien pariin, Tapio Liinoja sanoo.

– Love Her Madly tekee kunniaa The Doors -yhtyeen musiikille. Mukana on myös muutama oudompi Doors-helmi, Jyrki Honkonen kertoo.

Love Her Madly -konserteissa kuullaan muutama The Doorsin laulu myös suomeksi. Summer´s Almost Gone, People Are Strange ja Moonlight Drive ovat saaneet suomennoksensa Tero Valkosen käsissä.

Love Her Madly esiintyi 14. huhtikuuta 1984 Kaavin Iloharjulla. Jyväskylän ohella Doors-musiikkia kuullaan nyt vain Espoossa.