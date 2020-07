Nyt voit saada oman kuvasi Matkakeskuksen Nytkumuuriin – teoksen maalaaminen jatkuu heinäkuun lopulla

Matkakeskuksen uusi Nytkumuuri2020-seinämaalaus saa jatkoa heinäkuun lopussa, ja kuvataiteilija Iikka Hackman ja valokuvataiteilija Niina Vehmaa ottavat nyt vastaan kaupunkilaisten valokuvia, jotka voivat päästä osaksi taideteosta.

– Kuvissa voi olla ihmisiä, tai jotain muuta. Koska teos on päiväkirjamainen, kuvien tulisi olla ottajalleen jollakin tavalla ajankohtaisia, tätä hetkeä kuvaavia, Hackman ohjeistaa.

Kuvia voi lähettää Hackmanille sähköpostiosoitteeseen iikka@huonostimaalatutseinat.fi.

Nytkumuuri-projekti alkoi kesäkuussa, ja taideteosta on tarkoitus kasvattaa joka kuun 25. päivä marraskuuhun asti. Lopputuloksena on eräänlainen päiväkirja Jyväskylästä. Myös myöhemmissä vaiheissa teokseen on tarkoitus kerätä ehdotuksia ja sisältöä kaupunkilaisilta. Elokuussa taiteilijat aikovat esimerkiksi järjestää pop up -valokuvaamon. Valokuvat pääsevät osaksi seinämaalausta sapluunatekniikan avulla.

Seinämaalauksesta nousee esiin erityisesti sankarimaisesti kuvattu sairaanhoitaja. Kuva: Niina Vehmaa

Teoksen ensimmäinen osa kuvaa koronakevättä, ja maalauksessa esiintyy esimerkiksi sankarillisen sairaanhoitajan hahmo. Seuraavissa vaiheissa teoksen on tarkoitus saada lisää ronsyjä ja värejä. Teos sijaitsee Matkakeskuksen toisen ja kolmannen kerroksen välisten liukuportaiden kohdalla ja laajenee myöhemmin kolmanteen kerrokseen.