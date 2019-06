Oletko koskaan saunonut autossa? – Lauantaina starttaavalla Saunamaakuntaviikolla pääsee kokemaan paljon muutakin kuin perinteisen saunan

Saunamaakuntaviikon tavoitteena on tarjota sekä paikallisille että matkailijoille saunaelämyksiä eri puolella maakuntaa.

– Könkkölän tila on ollut perinteinen jyväskyläläisten saunapaikka, ja sitä perinnettä haluamme pitää yllä. Kaupungin entisillä työntekijöillä on tänne nostalginen suhde, sillä tämä oli aikoinaan kaupungin työntekijöiden virkistyskäytössä, Puupponen muistuttaa.

Aivan virallisesti Puupponen on Könkkölän tilaa hallinnoivan Green Care -keskus Könkkölä ry:n toiminnanjohtaja.

– Olimme viime vuonnakin mukana Saunamaakuntaviikolla, ja kävijöitä oli paljon. Tämä on erityisesti lapsiperheille suunnattu päihteetön tapahtuma. Saunominen ja tilalla käyskentely ovat niitä juttuja, jotka vetävät ihmisiä tänne, Könkkölän tilan emäntä Mervi Puupponen sanoo.

Jyväskylässä Könkkölän tilalla pääsee kokemaan keskiviikkona 3.7., millaista on saunoa autossa. Farmari-Taunus on muutettu saunaksi, jossa ainakin neljä aikuista mahtuu hyvin ottamaan kipakat löylyt.

Oleellinen kysymys ei ole, kuinka monta ihmistä mahtuu vanhaan Ford Taunukseen. Nyt on olennaisempaa se, kuinka monta saunojaa mahtuu miellyttävästi Saunukseen.

Mitä haluaisit muuttaa suomalaisesta saunakulttuurista?

Suomalaisessa saunassa on jo paljon hyvää. Saunominen on perinteisesti ollut perhejuttu, mutta lisäisin enemmän saunomista ja illanviettoa ystävien kesken. Alkoholi on paikoin liian isossa roolissa. Aina ei tarvita edes sitä yhtä saunaolutta.

Milloin sauna on liian kuuma?

80-asteinen sauna alkaa olla liian kuuma. Sen kuumemmassa ei ole enää kivaa olla. Tykkään, kun saunassa on noin 70 astetta ja kosteaa, siihen päälle vähän eukalyptushöyryä ja koivuvasta.

Entä milloin sauna on turhan kylmä?

Saunaan kannattaa periaatteessa mennä aina, mutta 50-asteiseen saunaan en kyllä menisi. Kiukaan pitää sihistä.

Mikä on saunoista paras?

Oma pihasaunani on paras. Se lämmitetään puulla, ja padassa on lämmin vesi. Erityisesti talvella se on herkullinen sauna.