Onko hän seuraava jyväskyläläinen missikaunotar?

Miss EW 2019 -kauneuskisan finalistit on valittu. Kisassa on mukana jyväskyläläinen Ilona Olkkonen, 21. Hän jatkaa perinnettä, sillä vuosi sitten kisassa oli mukana muuramelainen Krista Oksanen.

– Lähden hyvillä mielin mukaan. Katselin viime vuonna kisaa ja odotan kesää innolla, Olkkonen kertoo.

177-senttisellä Olkkosella ei ole aiempaa missikokemusta, mutta hän on toiminut hieman mallina. Naisen suku on Joutsasta, mutta hän on syntynyt Jyväskylässä.

Mallina ja missiemona toimivan Henna Peltosen vetämässä kilpailussa etsitään Suomen luonnollisesti kauneinta tyttöä, jolle ei ole tehty mitään kauneuskirurgisia toimenpiteitä. Kisan ulkonäkökriteerit ovat tiukat, sillä edes hiustenpidennyksiä tai rakennekynsiä. Etsitään siis aitoa Eloweena-naista.

Kilpailu on kasvanut viime vuodesta Hakemuksia tuli runsaasti ja missikaudesta kuvataan oma tv-sarja, jossa kurkistetaan missiorganisaation kulisseihin.

Keskisuomalaisessa keväällä kuntovinkkejä antanut Peltonen toimii kiertueella missikeisarina, kun kiertueisäntänä nähdään Lassi Viljanen. Kilpailun finaali huipentuu pitkän ja monipuolisen missikiertueen päätteeksi 10. elokuuta Vantaalla Hämeenkylän kartanossa. Finalisteja on kymmenen.