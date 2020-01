Onko hän uusi viulumaailman Linda Lampenius? Jenni Kuronen-Nucci keikkailee jyväskyläläisen Marian Petrescun kanssa – "Kyllähän kaunis muusikko herättää varmasti huomiota"

Pohjois-Savosta kotoisin oleva viulisti-laulaja Jenni Kuronen-Nucci sai alun perin klassisen musiikkikoulutuksen, mutta tekee nykyään enemmän kevyen musiikin keikkaa. Nuorena hän osallistui muun muassa Lappeenrannan laulukilpailuihin. Sittemmin muusikon suunta muuttui.

Kansainvälistäkin menestystä muusikkona niittänyt Jenni Kuronen-Nucci on kokenut koviakin elämänsä poluilla.

– Suomesta valmistuttuani lähdin opiskelemaan laulua Italiaan suurin unelmin. Ekana opiskeluvuotena tapahtui kuitenkin jotain, joka muutti elämäni suunnan. Pikkuveljeni Aatu kuoli yllättäen 2007, mikä sai elämäni pois tolaltaan. Veljen kuolema tuli täytenä shokkina. Minä hullu menin vielä koelauluun pari päivää veljeni kuoleman jälkeen. Eihän se ääni tullut eikä laulamisesta tullut mitään vähään aikaan. Siitä kokemuksesta jäi elinikäinen trauma. Shokki oli liian kova ja surutyö vei aikaa.

Uusi viulumaailman Linda Lampenius? Kuva: Jenni Kuronen-Nuccin kotialbumi

Jo ennen Italiaan muuttoa klassinen laulu ja ooppera olivat vieneet Kuronen-Nuccin mukanaan, ja hänellä oli ehkä hieman surrealistiset unelmat muusikon urasta.

– Vaikka jatkoin sinnikkäästi opintoni loppuun, jokin sisälläni muuttui tuon menetyksen jälkeen niin, ettei samaa intoa ja kipinää enää ollut. Seurustelin vielä niihin aikoihin oopperalaulajan kanssa, ja näin vierestä mitä oopperalaulajan elämä on. Tajusin, ettei se ole sitä, mitä elämältä haluan. Mielestäni uhraus uran eteen on liian suuri, eikä elämän kuulu mennä pelkästään uran ja äänen ehdoilla.

Noihin aikoihin Kuronen-Nuccille tuli viulu jälleen mukaan. Viulunsoittoa hän oli opiskellut jo Kuopion konservatoriossa viisivuotiaasta sekä viulun ammattiopinnoissa Helsingissä. Laulunopinnot aloitettuaan hän oli kuitenkin jättänyt viulun kokonaan.

– Keikkaa näkyi kuitenkin tulevan enemmän viulistina kuin laulajana. Vähitellen kevyt musiikki saikin enemmän jalansijaa muusikkoudessani. Vaikken olekaan saanut pop-jazzkoulutusta, olen saanut tehdä yhteistyötä monien kevyen musiikin ammattilaisten kanssa. Nykyään teen paljon enemmän kevyen musiikin keikkaa kuin klassista.

Jenni Kuronen-Nucci on soittanut myös kansainvälisillä estradeilla. Kuva: Jenni Kuronen-Nucci kotialbumi

Kuronen-Nucci on keikkaillut ja konsertoinut Suomen lisäksi Italiassa, missä opiskeli ja asui 2006–16.

– Italiassa sain olla mukana Veronan Areenalla italialaisten pop-/rocklaulajien turneilla viulistina. Ne vuodet ovat jääneet mieleen, sillä oli hienoa esiintyä 15 000 ihmisen yleisölle. Lisäksi olen esiintynyt Sveitsissä ja Koreassa. Koreassa lauloin pienen roolin Kate Pinkertonina Madama Butterfly -oopperassa Soulissa 2010.

Jyväskylässäkin naista voi kuulla.

– Suomeen palattuani tutustuin Jyväskylässä asuvaan jazzpianistiin Marian Petrescuun ja olemme nyt keikkailleet pari vuotta yhdessä.

Kuronen-Nucci kuulee ajoittain, että hänessä ja Linda Lampeniuksessa on yhtäläisyyksiä. Uskallatko siis arvioida, mikä yhteys menestyksellä ja ulkonäöllä on, taitoa unohtamatta?

– No, kyllähän kaunis muusikko herättää varmasti huomiota eri tavalla kuin tavallisemman näköinen. Mutta uskon, että lopulta taidolla ja muilla kyvyillä on enemmän merkitystä uran kannalta kuin pelkällä ulkonäöllä. Sanotaan, että kiva ulkonäkö on hyvä bonus, jos kaikki muut palikat ovat kohdillaan.

– Jos pohditaan tarkemmin menestystä, syitä siihen on monia. Usein sanotaan, että täytyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Uskon, että se pitää osittain paikkansa. Täytyy olla oikeat kontaktit, jotta ura pääsee käyntiin. Tai sitten jonkun täytyy huomata lahjakkuutesi ja auttaa sinua pääsemään oikeille urille. Yksin uraa on mahdotonta tehdä, Jenni Kuronen-Nucci sanoo.