Oopperalaulajat kokeilevat livestreamia

Opperalaulajat Johanna Rusasen ja Jyrki Anttila järjestävät vappuna virtuaalisen “Vapun Hurmaa” -konsertin

Tenori Jyrki Anttilan luotsaama OperArt on samalla ottamassa haltuunsa uutta aluevaltausta, sillä 30. huhtikuuta järjestettävä konsertti on OperArtin ensimmäinen livestream-konsertti.

– Idea sähköisistä konserteista, ja miksei opereteistakin, on ollut minulla jo ainakin 10 vuotta. Miksi emme tarjoaisi nykyteknologialla mahdollisuutta nauttia taiteesta myös heille jotka eivät itse konserttiin pääse, Anttila sanoo.

Livestream on katsottavissa 30. huhtikuuta livenä kello 18 alkaen sekä myöhemmin taltiointina samalta alustalta.

Konsertissa kuullaan muiden muassa Muistathan kai, Taas Leivoset Ilmassa Leikkiä Lyö, Be My Love, Mamma, I Could Have Danced All Night ja monia muita klassikoita Maija Anttilan viihdeorkesterin säestyksellä.

Konserttiin pääsee osoitteesta www.letstv.fi. Sivulle on rekisteröidyttävä.

Jos et ole rekisteröitynyt sivustolle aikaisemmin, klikkaa Kirjaudu-painiketta, minkä jälkeen pääset rekisteröimään käyttäjätunnuksesi Kirjaudu/Luo tunnus -lomakkeeseen.

Kun olet kirjautunut, näet myynnissä olevat konsertit ja tapahtumat omalla sivullaan. Haluamaasi konserttiin pääset painamalla Tilaa-painiketta.

Maksutapoina käyvät verkkopankki, Visa, Mastercard Debit, tai Credit.