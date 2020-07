Osa kasveista on myrkyllisiä ja ei pidä kerätä syötäväksi kasveja, joita ei tunnista

Vaikka monet kasvit sisältävätkin ihmiselle vaarallisia aineita, kasvin maistelu tai jopa syöminen ei kuitenkaan yleensä aiheuta myrkytystä. Yleisimmät kasvien koskettelun tai maistelun aiheuttamat oireet ovat ihon ja limakalvojen ärtyminen, jopa rakkulointi, ja kasveja syötäessä pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu, ripulointi ja päänsärky.

– Ihmisten tulisi lähtökohtaisesti syödä vain niitä kasveja, jotka he tuntevat. Yleisesti ajatellaan samalla tavalla kuin sienistä, ettei syödä sitä, mitä ei tunneta. Viime vuosina uutena on tullut suosituksi villivihannekset ja -yrtit. Niidenkin kohdalla olisi tärkeää, että ihmiset tietäisivät, mitä he keräävät, HUS Myrkytystietokeskuksen osastonlääkäri Aino Pennanen kertoo.

Hänen mukaansa hyvin harva kasvi on pienenä maisteluna myrkyllinen. Myrkytysoireet vaativat, että kasvia syödään isoja määriä esimerkiksi keitossa.

– Joskus ihminen on kuvitellut keräävänsä tiettyä kasvia, mutta kerääkin väärän kasvin. Tyypillinen on esimerkiksi karhunlaukka, joka on Virossa suosittu maustekasvi, ja näyttää aika samalta kuin kielo. Jos ei satavarmasti tunnista tätä kasvia, sitä ei tule kerätä, Pennanen sanoo.

Pihalla tai luonnossa esiintyvien kasvien suuren määrän vuoksi on Aino Pennasen mukaan mahdotonta laatia yksiselitteistä listaa myrkyllisistä ja varottavista kasveista. Myrkytystietokeskuksen verkkosivulta löytyvästä kasviluettelosta voi tarkastaa, onko kasvi myrkyllinen. Jos kasvia ei löydy luettelosta, kannattaa soittaa Myrkytystietokeskukseen. Myrkytystietokeskuksessa ei tehdä kasvien tunnistamista, mutta tunnistusta voi kokeilla myös ­Luontoportti.fi-verkkosivulta löytyvän ohjelman avulla.

– Yksi luotettavimmista keinoista saada oikeaa tietoa, on kysyä ihmisiltä, jotka varmasti tuntevat kasvit.

Vaikka kasvi ei olisikaan myrkyllinen, se voi aiheuttaa esimerkiksi iho-oireita. Joidenkin kasvien kasvineste voi ärsyttää ihoa, ja varsinkin yhdessä valoaltistuksen kanssa.

Kieloa suomalaiset ovat pitäneet perinteisesti hyvin myrkyllisenä.

– Kielo ei ole niin vaarallinen kuin on ennen oletettu. Kielon aiheuttama myrkytys on aika epätodennäköinen, vaikkakin se sisältää aineita, jotka ärsyttävät helposti. Jos syö yli kymmenen marjaa tai kukkaa tai puolikkaan lehden, silloin ohjataan lääkäriin. Yksittäinen kukka tai pieni pala lehteä vaatii vain seurantaa.

Viime vuonna Myrkytystietokeskukseen tuli 2 148 kasvimyrkytysepäilyä koskevaa puhelua. Määrä on seitsemän prosenttia kaikista puheluista.

– Siihen nähden, kuinka paljon erilaisia kasveja luonnossa, kotona ja pihoissa on, soittojen määrä ei ole kovin iso, Aino Pennanen sanoo.