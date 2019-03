Pääkirjasto tarjoaa hyvät puitteet päivänsankarille

Jyväskylän kaupunki täyttää 182 vuotta. Tulevana lauantaina 23.3. Jyväskylän päivien juhlinta keskittyy pääkirjastoon, jossa voi samalla nähdä, miten se on uudistunut remontissa.

Kulttuurituottaja Päivi Kaski kertoo, että pari vuotta sitten Jyväskylän päiviä vietettiin eri puolilla kaupunkia useissa tapahtumissa, mutta nyt järjestetään toistamiseen päätapahtuma yhdessä paikassa.

Uudistuneen kirjaston jokaisessa kerroksessa on tarjolla osallistujille jotain uutta. Kaski sanoo, että vaikka kaupunkilainen käyttää aluekirjastoaan, nyt voi tutustua juhlinnan lisäksi pääkirjastoon.

– Pääkirjaston kahden päivän ohjelman lisäksi tarjotaan kulttuuriesityksiä vanhuspuolella 18.3. al­kaen. Juhlaviikon teemana on Kulttuurista hyvinvointia, koska kunta on myös hyvinvoinnin tuoja. Lauantaina on esimerkiksi teemaan liittyvä paneelikeskustelu kirjaston Minnansalissa. Aiheesta keskustelevat Riitta Mäkinen, Tuulia Kuntsi, Meri Lumela, Juha Suonperä ja Eila Tiainen.

Kaski jatkaa, että lauantaina kirjaston portailla on 60 laulajaa, kun Kypärämäen musiikkiluokkien kuoro esiintyy kello 10.15. Lisää musiikkia on tarjolla kello 12.30 alkaen, kun Jyväskylä Sinfonian vaskikvartetti esiintyy. Sen jälkeen pääsee ääneen Sinfonian ylikapellimestari Ville Matvejeff, jota haastattelee Eila Tiainen.

Perjantaina kirjastolla kerrotaan valtakunnallisen Kankaan prosenttikulttuuripalkinnon voittaja.

Lauantaina kello 13.15 julkistetaan ensimmäisen kerran julkisessa tilaisuudessa Jyväskylä-mitalin saaja. Palkinto myönnetään tunnustuksena erityisen merkittävistä ansioista Jyväskylän hyväksi.

– Tapahtumaan on tulossa myös huippu-urheilijoiden haastattelu. Paikalle saapuvat Nooralotta Neziri JKU:sta ja Emma Sallinen Kirittäristä. Perjantai-iltana on koko perheen konsertti. Silloin esiintyy Faso Kan, länsiafrikkalainen yhtye, jossa on myös suomalaisia muusikoita mukana, Päivi Kaski kertoo.