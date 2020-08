Jyväskylän kävelykadulla näkyy usein kesäisin porukoita, joissa päihteitä käytetään runsaasti myös keskellä päivää.

– Sokoksen edusta, Kompassin alue ja Stadiumin väli, ne ovat yleisiä tapaamispaikkoja. Jos siihen kerääntyy isompi porukka, niin se saattaa aiheuttaa vähän häiriötäkin, kun alkoholin vaikutuksen alaisena helposti korotetaan ääntä, kertoo Tukialus-hankkeen työntekijä Katja Hartikainen.

Tukialus tekee jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä Jyväskylässä ja muissa kaupungeissa.

Hartikainen uskoo, että kävelykadun alue on suosittu kokoontumispaikka useasta syystä. Jos yön on viettänyt putkassa tai selviämisasemalla, keskustaan on lyhyt kävelymatka. Keskustassa on myös paljon parkkihalleja ja muita paikkoja, joihin asunnoton pääsee helposti viettämään yötä. Muualla yöpaikkaa voi olla hankala löytää.

– Ja jos haluaa huikkaa, kadulla istuessa menee varmaan aina ohi joku, jolta pyytää, Hartikainen toteaa.

Päihdeongelmista ja asunnottomuudesta kärsitään ympäri vuoden, mutta ilmiö tulee näkyvämmäksi kesäisin, kun ulkona tarkenee viettää aikaa.

– Kesäaikaan Jyväskylään tulee myös kulkijoita muualta. Olemme huomanneet, että keskustassa näkyy nyt paljon meillekin vieraita naamoja. He saattavat jäädä tänne viikoksi ja jatkaa sitten matkaa.

Korona on tuonut mukanaan omat ongelmansa. Päihteiden käyttö ei varsinaisesti ole lisääntynyt koronan takia, mutta pandemia näkyy päihdeongelmaisten arjessa toisella tavalla.

– Kun käsidesiä on nyt saatavilla runsaasti, sitä myös käytetään. Se on aika suuri huolenaihe tällä hetkellä, Katja Hartikainen huokaisee.

Alkoholia sisältävää käsidesiä on koronan takia tarjolla niin ravintoloiden pöydissä kuin kauppojen sisäänkäynneilläkin. Käsidesiä on myös helpompi varastaa kaupoista, kun sitä on hyllyissä runsaasti.

Käsidesin juominen aiheut­taa Katjan mukaan erilaista sekavuutta, kuin tavallinen alkoholin käyttö. Käsidesi on myös vaarallista terveydelle, ja sen juominen voi johtaa esimerkiksi vakavaan alkoholimyrkytykseen.

– Yleensä kadulla on loppukuussa rauhallisempaa, kun kuun alussa tulleet rahat on käytetty. Nyt sillä ei ole mitään vaikutusta, kun käsidesiä on saatavilla koko ajan, Hartikainen kertoo.

Kovien huumeiden käyttö ei Tukialuksen havaintojen mukaan ole Jyväskylässä yhtä näkyvää kuin vaikkapa Helsingissä: Huumeita kyllä käytetään, mutta ei niin usein julkisilla paikoilla. Keskustassakin näkee lähinnä alkoholin käyttöä.

Koronan aikana huumeiden saatavuus on myös hankaloitunut rajaliikenteen rajoitusten takia. Huumeita tuodaan nyt lähinnä Virosta.

– Se näkyy aina meidän työssä, minkälaista tavaraa on milloinkin liikkeellä, Hartikainen kertoo.

Päihdeongelmaisille ja asunnottomille avautui joulukuussa keskustaan oma kohtaamispaikka, Hannikaisenkadulla sijaitseva palvelukeskus Hanska. Koska keskuksessa ei saa käyttää päihteitä, varsinkin kesällä aikaa vietetään mieluummin ulkosalla.

– Siellä saatetaan käydä syömässä ja lepäämässä, ja sitten jatketaan matkaa, Hartikainen kuvailee.

Keskusta ei hänen mukaansa ole päihteitä käyttävälle tai asunnottomalle sen turvallisempi tai turvattomampi paikka kuin muukaan alue.

– Jos on tiedottomassa tilassa, joku käy luultavasti tarkistamassa taskut riippumatta siitä, onko keskustassa vai joissain lähiössä. Väkivaltaiset selkkaukset taas riippuvat paljon henkilön omasta käytöksestä. Jos on äänekäs ja uhoaa, niin joutuu helposti riitatilanteisiin.