Pahasti loukkaantunut rata-autoilija: "Nyt pelottaa, kun kyytiin istuu missejä"

Jyväskyläläinen, BMW Xtreme Cup -sarjassa kisaava rata-autoilija Jonne Rautjärvi koki viime kesänä kovia ja karvaan pettymyksen kesken jääneestä kaudesta. Mutta tosiasia on, että ulosajossa selkärankaan kohdistunut murtuma olisi voinut tehdä pahempaakin jälkeä.

Nyt nuori kuljettaja valmistautuu täyttä häkää uuteen kauteen eikä anna viime kauden haamujen vaikuttaa keskittymiseen.

Kausi alkaa toukokuussa Latvian Riiassa Bikerniekin kilparadalla DeWalt Grand Prix -osakilpailulla. Rautjärveä ei omien sanojensa mukaan jännitä asettua takaisin Bemarin ratin taakse.

– Ei se jännitä, kun omaa niin pitkän historian vauhdista ja vaarallisista tilanteista. Tärkeintä on luottaa omaan ajoon. Luokkamme auton turvallisuus on niin hyvin rakennettu, että vastaavat vakavat loukkaantumiset ovat erittäin harvinaisia.

Fyysisyyden parantaminen on ollut Rautjärven kohdalla keskeistä, kun on palauduttu kovasta tällistä´.

– Onneksi on mahtavia yhteistyökumppaneita. LeWell Oy on ollut mukana auttamassa fyysisen kunnon vahvistumisessa ja oma valmentajani Niina Lappalainen on saanut minusta enemmän irti kuin olisin uskonutkaan, Rautjärvi sanoo.

Vaikka katseet on suunnattu tulevan kesän kilpailuihin, mukaan mahtuu myös kevyempää ajamista. Kesäkuussa Rautjärvi pääse kyydittämään koko Miss Jyväskylä 2018 -kolmikkoa Ahveniston moottoriradalla.

– Hauskaa se tulee olemaan. Saa nähdä, onko vaikeampaa keskittyä kilpailuissa kuin silloin, kun kaunis nainen istahtaa etupenkille, Jonne Rautjärvi sanoo.

Keskittymisessä auttanee se, että Rautjärvi seurustelee vuoden 2017 Miss Jyväskylän Kiia Pitkäsen kanssa.