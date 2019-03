Pahennusta herättänyt rockmessu palaa Jyväskylään 50 vuoden jälkeen

Pääsiäismaanantaina 22. huhtikuuta Jyväskylän Taulumäen kirkossa kuullaan ja nähdään suomigospelin hämärän varhaishistorian keskeinen teos, Timo Ruottisen 1968–69 säveltämä Missa Popularis. Jyväskylässä tämä radikaali, aikanaan kirottu ja kiitetty rockmessu kuultiin viimeksi viisikymmentä vuotta sitten, toukokuussa 1969.

Aikansa suuria kysymyksiä, kuten Vietnamin sotaa, Biafran nälänhätää ja Yhdysvaltojen rotupolitiikkaa omalla tavallaan aikanaan kommentoinut teos on Jyväskylässä tuotu tähän päivään – myös visuaalisesti. Nykyajan kuvat kertovat osin samanlaisesta, osin uudenlaisesta maailmanhädästä – mutta myös toivosta.

Nykyäänkin vaikeasti määriteltävä teos liikkuu tyylillisesti barokin ja progressiivisen rockin akselilla, kolmesta suuresta B:stä (Bach–Beatles– Beach Boys) Procol Harumin kautta kohti 1970-luvun alun rockilmaisua.

Säväyttävistä musiikkielämyksistä tunnettu jyväskyläläinen Ruamjai-kuoro johtajanaan Kirsi Kaunismäki-Suhonen tulkitsee 2000-luvulle päivitetyn latinankielisen messun suurta kertomusta "välillä mahtipontisesti, välillä herkästi ja mystisen salatusti". Bändinä toimii kovan tason ammattimuusikoista koostuva tamperelainen The New Segment Orchestra, joka on yhtä Seppo ”Kala” Alajoki (kitara), Masa Orpana (saksofonit, huilu ja kitara), Arto Piispanen (kosketinsoittimet), Juuso Nordlund (sähköbasso) ja Simo Laihonen (rummut).

Huikeat puitteet tälle hieman erilaiselle jumalanpalvelukselle tarjoaa enkelten kirkoksikin kutsuttu, 90-vuotias Taulumäen kirkko.

Ilmaiskonsertti on Jyväskylän toukokuisten Kirkkopäivien ennakkotapahtuma sekä osa Jyväskylän Pääsiäinen 2019 -konserttisarjaa.