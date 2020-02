– Ehkä vlogaaminen tai muu vastaava on noussut nuorten keskuudessa enemmänkin vaikuttamisen kanavaksi kuin tällainen perinteisempi verkkojulkaisu. Tähän mennessä olemme tehneet videoita esimerkiksi festareilta. Sellaisia teemme jatkossa varmasti enemmänkin.

– Pääsin keikoille tekemään musiikkijuttuja, ja se oli teinipojalle tosi siistiä. Painovirheen tekemisestä ja kirjoittamisesta on ollut monessa asiassa hyötyä. Olen kehittynyt tekstin tekijänä ja tullut tekstin kanssa sinuksi.

Peltonen opiskelee tällä hetkellä viestintää Jyväskylän yliopistossa. Painovirheen toiminnassa hän on ollut mukana yläkouluiästä saakka. Hänet veti mukaan innostus päästä kokeilemaan jotain ihan uutta.

Vaikka julkaisun aiheet eivät ole aina paikallisia, tekijöitä etsitään nimenomaan Jyväskylästä ja lähiseudulta. Peltosen mukaan toimintaan ei ole pakko sitoutua pitkäksi aikaa, vaan myös yksittäisten juttujen kirjoittaminen on mahdollista.

– Tämä on kuitenkin nuorisotyön toteuttamaa toimintaa, jonka ajatuksena on, että kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan ja oppimaan. Minä ja toiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä Esa Linna autamme kirjoittamisprosessissa.

Peltonen kertoo, että tällä hetkellä lehti etsii joukkoonsa yli 17-vuotiaita tekijöitä. Kirjoitustaidolla ei ole kriteereitä, pääasia on kiinnostus tekemiseen.

Tekemisen lähtökohta on kuitenkin sama kuin 20 vuotta sitten: tekijät saavat itse päättää, mistä he kirjoittavat.

– Se on edelleen vaikuttamiskanava, mutta ei ehkä samalla tavalla. Silloin, kun Painovirhe perustettiin, kirjoitettiin esimerkiksi paljon mielipidekirjoituksia nuoria koskevista asioista. Vähitellen se muuttui. Nyt teemme enemmänkin kulttuuri- ja viihdejuttuja, Peltonen to­teaa.

Millaisia tekstejä luet eniten?

Luen jonkin verran lyhyitä, nopeita uutisjuttuja. Eniten tykkään lukea arvosteluita, koska kirjoitan niitä mielelläni myös itse. Käyn vähän niin kuin keskustelua tekstin kanssa siitä, mitä mieltä itse olen.

Olet muusikko, kerro siitä lisää.

Mulla on Kuopiossa rock-bändi nimeltä Luna Kills, soitan siinä bassoa. Meillä on ruotsalainen manageri ja levylafka, ja teemme nyt toista levyä. Olemme helmikuun alussa Ruotsissa muutamalla keikalla.

Mistä kuuntelet itse musiikkia ja mitä kuuntelit viimeksi?

Käytän eniten Spotifya. Himassa on kyllä hirveä kasa levyjä, mutta ei oikeastaan enää kunnon soitinta. Se on tavallaan harmi, että Spotifysta on paljon helpompi kuunnella. Viimeisimmäksi taisin kuunnella sellaista artistia kuin Euringer. Kuuntelen laidasta laitaan musiikkia, ihan popista rankkaan heavyyn.