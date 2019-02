Paleface nousee Popparin lavalle ilmaiskonsertissa – katso tästä viikon elävä musiikki Jyväskylässä

Laulu ottaa kantaa -klubilla Paleface (kuvassa) esittää omia laulujaan ja toimii vanhoja amerikansuomalaisia IWW-työväenliikkeen lauluja esittävän Laulavan Unionin solistina. Illassa esiintyy myös räpin kolminkertainen suomenmestari MC Kajo ja laulaja Vicci. Klubi on osa Jyväskylän Talvi -tapahtumaa ja se on ilmainen.

Perjantai 1.2.

Escape: Insomnia: Ninth Floor, MK8, Evarist, Henri Moors.

Harry’s: Herpertti.

Ihana: Janne Tulkki.

Ilokivi: Popeda T, Möyhy-Veikot, Non-Fictional Koikkalainen.

Juoma: Pint o’The Times.

Kipinä: Mikon ja Jarin musiikkihetki.

Kivistön työväentalo: Juhani & Yöntanssijat.

London: Kapteeni Lamminen.

Lucky: Hessu Heinonen & Jaska Prepula.

Lutakko: Ida Paul & Kalle Lindroth.

Musta Kynnys: DJ Sal One Night.

Poppari: Melodisen popin musaklubi, Beatles-teema.

Red Neck: Ikkunarock-klubi: Rajan Takaa, Viimeinen Kevät, Liina Harja.

Siltasali: Hairspray-musikaalikonsertti.

Sohwi: Miljoonasade, levyn- ja kirjanjulkistamistilaisuus.

Teeleidi, Kramsunkatu: Arto Järvelä & Duo Vitare.

Veturitalli: Kiskoklubi: Justice Theory, Face The Legacy Acoustic, Vaarin Pojat.

Lauantai 2.2.

Harry’s: Herpertti.

Juoma: Kauko Röyhkä.

Katse: High School Dropouts play Blink-182 ”Enema of the State”.

London: Kapteeni Lamminen.

Lutakko: Open Club Day vs. Megarock: Face The Legacy, Wrath Of Persecution, Unknown Decoy, Juicy Panda, Red Eleven.

Musta Kynnys: Jaakko Eino Kalevi, Wanha, DJ Art Dictator.

Myöhä: Ninety.

Paviljonki: Pikku Papun Orkesteri.

Poppari: APPA Music Show.

Red Neck: Femmes of Fire: Manzana, Dorothy Polonium, Kamala.

Sherwood: Pint o’The Times.

Sohwi: Trio Shaker.

Vakiopaine: Goodnight Circus.

Ylä-Ruth: Blues Monger.

Sunnuntai 3.3.

Jyväskylän helluntaiseurakunta: Kaikuja-konsertti.

Kivistön Työväentalo: Terhi Matikainen & Amorio.

Vakiopaine: Brel!

Maanantai 4.3.

Kivistön Työväentalo: Kestävät.

Taulumäen kirkko: Suomen Kanttorikuoron konsertti.

Tiistai 5.3.

Kivistön Työväentalo: Anna-Liisa Räsänen.

Poppari: Jyväskylän Talvi: Winter Jazz’n Jam.

Keskiviikko 6.3.

Juoma: Juha Vanhanen.

Kaupunginkirkko: Virsihetki, Gradian musiikin opiskelijat: Yhteisvastuukonsertti.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Memento.

Piippurannan Klubi: Mikon musiikkihetki.

Poppari: Jyväskylän Talvi: Sini Pajunen & Petrescu Brothers, Maurisen Akan Poika.

Torstai 7.3.

Poppari: Jyväskylän Talvi: Paleface ja Laulava Unioni, MC Kajo ja Vicci.

Vakiopaine: Gourmet.

Väkkärin päiväkeskus: Aava-konsertti.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.