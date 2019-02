Palkintoja rohmunnut Pyhimys räppää Paviljongissa – katso tästä viikon keikkavinkit Jyväskylään

Muun muassa vuoden biisin, albumin ja kotimaisen artistin Emman tänä vuonna saanut Pyhimys räppää lauantaina Paviljongissa. Kuuden Emman Pyhimys eli Mikko Kuoppala tunnetaan soolouran lisäksi myös Teflon Brothersin ja edesmenneen Ruger Hauer -yhtyeen jäsenenä.

Perjantaina 22.2.

Bra: Rankkalinna.

Freetime: Lähiöbotox, Megabläster 3000.

Hannikaissali: Menotti – Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Harry’s: Grasshammer Deluxe.

Ilokivi: Baulta, New Waters, The Feral Young.

Juoma: Ronimus.

Katse: Waltari.

Kivistön työväentalo: J. Eskelinen & Onnenkulkurit.

London: Beatwave.

Lutakko: Napalm Death, Rotten Sound, Kovaa Rasvaa, Warfare State.

Musta Kynnys: DJ PantteriJantteri.

Palokan aluekirjasto: Kuplettiduo Virtasen Tommi ja Nuoralan Mikko.

Paviljonki: Timo Kotipelto & Pekka Heino.

Poppari: Vesa Aaltonen Proge Band.

Sepän Kipinä: Mikon ja Jarin musiikkihetki.

Lauantaina 23.2.

Hannikaissali: Menotti – Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Harry’s: Grasshammer Deluxe.

Juoma: Äkäne, Ongelma, Finnjävlar.

Ilokivi: The Crescent, Verge, Shadow’s Mortuary.

Juomatehdas: Loiskis Trio.

Katse: DJ Manorok.

Local culture Hostel & Café: Trio Shaker.

London: Beatwave.

Lutakko: Dumari & Spuge, Faarao Pirttikangas & Kylmälahden Nubialaiset.

Musta Kynnys: DJ Fast Willie.

Paviljonki: Pyhimys.

Poppari: Moonshine Gold.

Sherwood: Ronimus.

Sunnuntaina 24.2.

Hannikaissali: Menotti - Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Kivistön Työväentalo: Teuvo Oinas & Kiintotähti.

Palokan kirkko: Gospel Covertajat.

Vakiopaine: Kapun lauluklubi: Lasse Hirvi ja Vuokko Hovatta.

Maanantaina 25.2.

Kivistön Työväentalo: Kestävät.

Tiistaina 26.2.

Mandalatalo: Sound Healing -ilta.

Tapiola: Tonika Duo & Taru.

Keskiviikkona 27.2.

Juoma: Ruuhka.

Kaupunginkirkko: Virsihetki.

Lutakko: Pauli Hanhiniemen Retkue, Lohkare.

Poppari: Teatteri Eurooppa 4.

Vakiopaine: Trees.

Torstaina 28.2.

Lutakko: Nyos.

Poppari: Winter Hess Huntley Trio.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi