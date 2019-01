Parturi-kampaamo hankki anniskeluoikeudet – uudistuvassa Studio AK:ssa voi vaikka juoda lasin kuohuvaa

Aki Korpinen ja Sirke Osmala laittavat Studio AK:n laajennuksessa muutakin uusiksi kuin parturi-kampaamon puitteet. Laajennettuihin tiloihin Kauppakadulla on saatu myös anniskeluoikeudet, joten halutessaan esimerkiksi hääseurue voi nauttia juhlapäivänä kuohuviiniä.

– Laajennumme kansanomaisesti sanoen Tiimarin tiloihin. Meille tulee lisää tilaa yläkertaan 400 neliötä eli katutasoon saamme 600 neliötä. Alakertaan saamme tilaa 150 neliötä. Sinne tulee henkilökunnan tilat, asiakkaiden kokoontumistila ja mitä kaikkea sinne saammekaan, on vielä mietinnän alla. Nykyisin Asema-aukiolla oleva koulu siirtyy Kauppakadulle eli sen jälkeen olemme taas samoissa tiloissa, kuten olimme ensin Asema-aukiollakin. Tulevan torin laidalle jää siis vuokrattavaksi 240 neliötä, Aki Korpinen kertoo.

Aki Korpisen perustaman AK-koulun lisäksi samaan osoitteeseen tulee työssäoppimisympäristö Gradian opiskelijoille. Uudistus liittyy valtakunnalliseen opetusuudistukseen.

Myös palvelutarjonta laajenee ja Sirke Osmala toteaa suurimman osan vuokrapaikoista olevan varattuja. Uuteen tilaan on tulossa työtilat muun muassa kosmetologille, hierojalle, jalkahoitajalle ja ripsien tekijälle.

Sirke Osmalasta tuli Studio AK:n toinen omistaja viime vuoden syyskuussa. Yrityksessä hän on ollut töissä 12 vuotta.

– Osakkuus on pitkän harkinnan tulos. Meillä on kaikkiaan viitisenkymmentä työntekijää ja siinä on yhdelle paljon tekemistä. Jos haluaa kehittää yritystoimintaa eteenpäin, silloin on ensiarvoisen tärkeää, että on toinen, jonka kanssa jakaa työtaakkaa. Sirke on tuonut yritykseen naisnäkökulmaa. Se ei ole vanhanaikaista ajattelua, sillä juttelemme päivittäin näistä näkökulmista. Se on etu, kun ollaan naisvaltaisella alalla, Aki Korpinen sanoo.

Sirke Osmala jatkaa, että heillä on selkeät roolit yrityksen johtamisessa.

– Yhdessä olemme vastuussa, mutta minä olen enemmän henkilöstöpuolella ja Aki hoitaa koulun lisäksi taloushallintoa ja markkinointia.

Uudet tilat otetaan käyttöön viikolla 3.