Pekka ja Tarja Niemen juhannukseen on yleensä kuulunut kahdet tanssit – nyt he aikovat tanssia omalla terassillaan

– Heti, kun tulee lupa fyysiseen läheisyyteen, vannon, että tanssipaikat täyttyvät, jyväskyläläinen Pekka Niemi vakuuttaa.

Kevät ja alkukesä ovat tuntuneet tyhjiltä, kun tanssilavat ovat viettäneet koronarajoitusten takia hiljaiseloa. AlfaTV:ssä on sentään näytetty tanssikursseja sekä Tanssi kanssain -ohjelman uusintoja, joiden tahdissa Pekka Niemi ja hänen vaimonsa Tarja Niemi ovat pyörähdelleet omassa olohuoneessaan.

Tanssi on myös olennainen osa pariskunnan juhannusta, ja Niemet ovat perinteisesti käyneet tansseissa sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä. Tänä juhannuksena he aikovat osallistua nettitansseihin: Valasrannassa esiintyy kuulemma Taikakuu sekä Kyösti Mäkimattila & Varjokuva livenä ilman yleisöä. Keikka striimataan netissä, ja Niemet tanssivat omalla terassillaan.

– Houkuttelimme naapureitakin mukaan, Pekka Niemi kertoo.

Ikävä tansseihin tuntuu olevan kova. Pariskunta summaa, että tanssimisella on paljon hyviä terveysvaikutuksia.

– Fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia, Tarja Niemi luettelee.

– Se on se tanssin hurma, joka vetää puoleensa. Ja se, että pääsee toista lähelle. Tanssiessa kaikki muu unohtuu, Pekka Niemi kuvailee ja toteaa, että etenkin työelämässä ollessa tanssiharrastuksen rentouttava ja palauttava voima oli erittäin merkittävä.

Keski-Suomen tanssilavojen koluamisen lisäksi pariskunta on tottunut reissaamaan kesät lavatanssien perässä ympäri Suomea. Virroilta ajetaan vielä yön selässä kotiin, mutta jos sitä pidemmälle mennään, täytyy jo hankkia majoitus.

– Suomalaiset tanssilavat järvimaisemineen ovat todella kauniita ja tunnelmaltaan ainutlaatuisia, Pekka Niemi kuvailee.

– Tansseissa on jännittävä, kihelmöiväkin tunnelma. Niihin liittyy aina odotus, että mitähän jännää tänään tapahtuu. Ja kun siihen yhdistyy hyvä musiikki, mukavat ihmiset ja kaunis luonto, voiko sen parempaa enää pyytää, Tarja Niemi maalailee.

Pekka Niemi kertoo olevansa erittäin onnellinen siitä, että hänet ilmoitettiin 16 vuotta sitten tanssikurssille ilman lupaa.

– Päätimme muutaman työkaverin kanssa, että nyt aloitetaan tanssiharrastus. Soitimme näille meidän miehille ja kerroimme, että tanssikurssi on varattu, Tarja Niemi muistelee.

– Kyllä, se oli ilmoitusluontoinen asia, Pekka Niemi naurahtaa.

– Alussa se tuntui vähän ahdistavaltakin, kun ei itse osannut mitään. Mutta siitä se lähti, ja täytyy sanoa, että tänä päivänä en vaihtaisi hetkeäkään pois.

Niemet vakuuttavat, että tansseihin uskaltaa kyllä mennä, vaikka askelku­vioita ei kovin hyvin hallitsisikaan.

– Ja jos ei uskalla, niin voi aina tulla tanssin alkeiskurssille. Tanssikurssille menemiseen riittää se, että osaa kävellä. Jokainen oppii tanssimaan, eikä oikeastaan edes ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa tanssia. Kaikki tulkitsevat tavallaan.

Niemet tanssivat paljon keskenään, mutta myös muiden kanssa.

– Se riippuu ihan siitä, ketkä minua hakevat. Jos muut eivät hae, niin Pekka hakee, Tarja Niemi naurahtaa.

Pariskunta kuuluu Keski-Suomen Tanssin Ystävät, Kestävä ry -tanssiseuraan. He ovat saaneet tanssista ison määrän ystäviä, jotka pysyvät elämässä mukana vuosi toisensa perään.

– Kyllä sosiaalinen puoli on tanssimisessa todella tärkeää. On tietysti myös tapauksia, joissa pariskunta on tavannut tanssilattialla. Harvemmin tasseihin kuitenkaan enää nykyään mennään pelkästään iskumielessä, ainakaan tositanssijat.

Niemet nimeävät lempitanssikseen valssin.

– Valssissa pääsee ihan leijailemaan, Pekka Niemi haaveilee.

– Älä nyt hyvä mies ala tässä leijailemaan, Tarja Niemi palauttaa takaisin todellisuuteen.