Perinteistä häävalssia ei tanssita enää monissakaan häissä

Kahtena edellisenä kesänä monissa häissä esiintynyt Sonja Salla kertoo, että musiikki on häissä hyvin tärkeässä osassa. Nykyään hän on laulajana tänä talvena perustetussa Vamos bilebändissä.

– Esiinnyn myös duona ja triona häissä. Kun olen vieraanakin häissä, olen joka kerta huomannut, että ilta huipentuu bändiin. Livemusiikki on tosi tärkeää. Kun bändi lopettaa ja laitetaan muuta musiikkia soimaan loppuillaksi, ihmiset eivät tanssi läheskään yhtä paljon kuin bändin ollessa paikalla. Bändin lopettaessa aletaan jo suunnitella kotiin lähtöä.

Vamoksessa on mukana musiikin opiskelijoita Gradiasta ja JAMKista.

– Hääkeikat ovat tosi mahtavia. Kun ihmiset puhuvat bilebändin perustamisesta, he toteavat, että haluavat esiintyä häissä. Niissä on kivaa ohjelmistoa, ja opiskelijana ajattelen, että saa kesäksi töitä.

Lähtökohtaisesti setit ovat häissä 3 x 45 minuuttia. Häissä esitettäviin setteihin mahtuu yhteensä noin 36 biisiä.

– Ohjelmisto koostuu nykypäivän popbiiseistä ja mukana on vanhoja klassikoita, jotka on todettu hyviksi biiseiksi. Hääpari saa esittää pari toivebiisiä, ja lisänä on häätanssi tai -valssi. Näin bändin ohjelmisto kasvaa keikkojen myötä koko ajan. Monet parit pyytävät myös laulamaan vihkimistilaisuuteen pianon säestyksellä yhden biisin, Salla sanoo.

Nykyklassikkoja ovat esimerkiksi Kirkan Hetki lyö, Eppu Normaalin Joka päivä ja jokaikinen yö sekä biisejä Dingolta ja Juicelta.

– Häätanssibiisi on yleensä sellainen, joka on soinut paljon sinä vuonna, kun pariskunta on tavannut. Toinen on sillä hetkellä suosittu biisi. Viime kesänä tosi suosittu häätanssibiisi oli Mikko Harjun Mä olen tässä. Lisäksi hääparit toivovat bilebiisiä, esimerkiksi Haloo Helsingiltä.

Salla toteaa, että häätanssi on syrjäyttänyt aika lailla häävalssin. Viime kesänä bändi esitti yhdellä hääkeikalla Akselin ja Elinan häävalssin.

Hääjuhlia pidetään paljon työväentaloissa ja vanhoissa rakennuksissa. Viime kesä helteineen otti välillä muusikoillakin koville.

– Yksi keikka jäi hyvin mieleen viime heinäkuulta. Esiintyessä oli niin kuuma, että piti välillä pyyhkiä kesken laulamisen hikeä. Kuumuus oli tuskallista häävieraillekin, koska he halusivat tanssia, mutta oli niin kuuma, etteivät pystyneet. Bändinkin oli välillä pakko mennä pihalle viilenemään.

Sonja Salla ja Vamoksen pianisti ja taustalaulaja Saija Väisänen ovat mukana häämessuilla Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 16.2. Heillä on mukana biisilista, ja he voivat esittää duona biisin, jos hääpari haluaa kuulla sen.

– Olen esitellyt bändiä ennenkin esiintyen, ja se on toimiva tapa, Salla toteaa.