Perjantain jazzklubilla ollaan swing-aikakauden tunnelmissa

Perjantain jazzklubilla Popparissa iloitellaan 19.7. swing-aikakauden tunnelmissa, kun Jazz Jkl Collectiven solistivieraaksi saapuu klarinetisti ja saksofonisti Antti Sarpila.

Klarinetti- ja saksofonitaituri Antti Sarpila on ollut tärkeimpiä vanhemman jazzin vaalijoita Suomessa. Omalla levymerkillä julkaistuja levytyksiä on kertynyt yli 30, ja niiden pääosassa on yleensä ollut Antti Sarpila Swing Band.

Suuri yleisö tuntee Sarpilan muun muassa yhteistyöstä Johanna Iivanaisen ja Eino Grönin kanssa.

Perjantain jazzklubeilla kuullaan teemoiltaan vaihtelevaa, tyyliltään perinteistä ja monipuolista jazzmusiikkia. Paikallisista jazzmuusikoista koottu kokoonpano saa klubi-illoissa vahvistuksekseen solistivieraita usein läheltä ja silloin tällöin kauempaakin. Yhtyeessä soittavat kitaristi Tuomas Paukku, pianisti Marian Petrescu, basisti Pekka Törmänen ja rumpali Kasper Halttunen.