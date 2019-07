Kesä on tunnetusti remonttien, asuntokauppojen, matkailun ja shoppailun aikaa. Osa suomalaisista ottaa lainaa kesäajan hankintoja varten.

Suomen Pankin mukaan suomalaiset nostivat ennätysmäärän kotitalouslainoja toukokuussa. Suurimpana syynä lainakannan kasvulle olivat vakuudettomat kulutusluotot, joita nostettiin 290 miljoonaa euroa toukokuussa. Kasvua edellisvuoteen oli 12 prosenttia.

– Suurin osa vakuudettomista kulutusluotoista tulee niin sanotuilta pikavippifirmoilta eikä niinkään pankeilta. Esimerkiksi Osuuspankki on myöntänyt lainoja maltillisesti viime vuosina, toteaa Keski-Suomen Osuuspankin johtaja Pasi Eronen.

Yleisellä tasolla katsottuna Eronen pitää nykyistä lainakantaa kohtuullisen turvallisena, mikäli sitä verrataan hetkiin ennen vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä.

– Viimeisenä 3–4 vuonna pankit ovat antaneet aika nihkeästi asuntolainoja siihen nähden, kuinka paljon talous on kasvanut ja työllisyys kohentunut. Asuntolainakannan kasvu on ollut hyvin vaatimatonta, Eronen kuvailee.

Sen sijaan pankkisektorin ulkopuolelta myönnetyt vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit Eronen näkee ongelmallisina.

– Pikavippien korot ja hoitokulut ovat todella korkeita. Ihmisten ei kannata sortua niihin, vaan pikemminkin säästää rahaa etukäteen hankintoja varten, pankinjohtaja neuvoo.

Pikavippejä mainostetaan tällä hetkellä ahkerasti. Eronen arvelee, että vippifirmat yrittävät saada markkinoille kalliimpien ehtojen kulutusluottoja, ennen kuin syyskuussa astuu voimaan kulutusluottojen korkotasoa hillitsevä lakimuutos.

Jyväskylän talous- ja velkaneuvossa lakimuutosta pidetään hyvänä kehityksenä.

– Pikavippien kohdalla voidaan puhua jopa koronkiskonnasta. Yksi yleisin syy ylivelkaantumiselle on nimenomaan sortuminen korkeakorkoisiin pikavippeihin, talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen kertoo.

Jauhiaisella on tullut vastaan surullisia tarinoita, joissa ihminen on ottanut hyvältä ja helpolta kuulostaneen pikavipin arkista hankintaa, kuten autoa, varten. Myöhemmin on selvinnyt, että velkakulut ovat odotettua suuremmat.

Pikavippi ei välttämättä lyhene lainkaan yhden tai kahdenkaan vuoden takaisinmaksun jälkeen, vaikka maksaja olisi keski- tai hyvätuloinen.

Jotta pikalainoihin ei tarvitsisi turvautua esimerkiksi kesälomalla, Jauhiainen kehottaa systemaattisesti säästämään ennen hankintoja.

– Vanha ruutupaperitekniikka toimii edelleen. Paperiin merkitään tulot ja menot, ja lopuksi katsotaan, jääkö viivan alle ylimääräistä.

Jauhiainen ei varsinaisesti kiellä ihmisiä ottamasta lainaa, koska elämme luottoyhteiskunnassa. Tärkeämpää on pystyä arvioimaan, millaisiin hankintoihin ja lainoihin omat varat riittävät.

– Oman maksukyvyn arviointiin tarvitaan rehellisyyttä ja kriittisyyttä. Pitää harkita, mitä oikeasti tarvitsee ja mitä ei, Jauhiainen neuvoo.

Myös Keski-Suomen Osuuspankin johtaja Eronen peräänkuuluttaa omien tulojen ja menojen seuraamista sekä pitkäjänteistä säästämistä. Suomalaisten taloustaidoissa olisi petrattavaa.

– Finanssialan tutkimus osoitti keväällä, että vain 15 prosenttia suomalaisista suunnittelee talouttaan yli vuoden jänteellä. Peräti 75 prosenttia suunnittelee talouttaan vain viikko- ja kuukausitasolla, Eronen harmittelee.

Yksi ratkaisu olisi Erosen mielestä taloustaitojen lisäopetus kouluissa. Myös suunnitteilla olevasta positiivisesta luottorekisteristä olisi hyötyä.

– Kaikki luotonantajat joutuisivat rekisteröimään asiakkaidensa luotot. Sieltä näkisi, onko asiakas ylivelkaantunut. Rekisteri voisi hillitä pikavippimarkkinoita, Eronen arvelee.