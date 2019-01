Pitäisikö olla huolissaan?

Jyväskylän keskustan kuihtumisesta on oltu huolissaan jo jonkun aikaa – aiheesta. Kaupungilla on ollut työn alla monenlaista kehitysprojektia, mutta ydinkeskustan liikehuoneistojen tyhjentyminen jatkuu. Pelkkä huolissaan oleminen ei nyt auta.

Kauppakeskus Seppä imaisi merkittävän joukon niin isompia kuin pienempiäkin yrityksiä, mutta se ei ole ainoa syy ydinkeskustan kurjistumiseen. Esimerkiksi suunnitelmat pysäköintipaikkojen vähenemiseksi tuskin edistävät ydinkeskustan virkistymistä. Kaupan rakennemuutos lisää ahdinkoa.

Jyväskylä ei ole yksin ongelmansa kanssa. Monet kauppakeskukset kärsivät asiakaskadosta. Kauppa­keskusten pudotuspeli on meneillään lukuisissa keskisuurissa ja pienemmissä kaupungeissa. Porin keskustassa sijaitseva kauppakeskus Isokarhu on kärsinyt 2–3 vuoden ajan asiakaskadosta. Lähellä sijaitseva Puuvilla on vienyt asiakkaita.

Verkkokaupan kasvu ja koventunut kilpailu puristavat erityisesti vanhempia ja pienempiä kauppakeskuksia.

Vaikeuksissa ovat esimerkiksi Lahdessa, Valkeakoskella ja Kuopiossa sijaitsevat kauppakeskukset. Jyväskylän keskustassa on ahdingossa useampi kauppakeskus. Monen kauppakeskuksen käyttöä on pakko miettiä uudestaan.