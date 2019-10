Plus-kokoisten naisten mallitoiminta räväkästi liikkeelle Jyväskylässä

Jyväskyläläinen Hanna-Marja Määttä on ilahtunut siitä, millaisen vastaanoton hänen Plus Size -mallitoimistonsa on saanut. Ensimmäisessä castingissa syyskuun lopulla paikalle tuli viisi naista. Kokonaisuudessaan castingin kautta toimistolle tuli tuolloin 12 plusmallia. Nyt heitä on jo 20.

– Olen tehnyt paljon yhteistyötä Jyväskylän O.O.T.D:n kanssa. O.O.T.D. on kurvikkaiden naisten vaatekauppa. He saivat minut innostumaan ajatuksesta ottaa siipieni suojaan asennetta uhkuvat plusmallinaiset. Ensimmäinen casting pidettiin heidän tiloissaan ja sujui hyvin. En oikeastaan odottanut tilaisuudelta juurikaan mitään, nyt meitä on jo yli 20, Määttä sanoo.

Hän itsekin kantaa kehoaan arvokkaasti, hän on esimerkiksi Miss Plus Size -kisan finalisti vuodelta 2018.

– Monella isommalla naisella on pelko olla esillä ja ajatuksena, ettei kukaan minua huoli. Mutta ilokseni näen näitä rohkeita, iloisia ja eloisia naisia. Olen mielissäni kun nykyään hyväksytään muutkin kropan muodot kuin vain ne perinteiset missit ja mallit. Enemmistö meistä on kuitenkin muodokkaampaa kuin niin sanotut lankamallit. Kuluttajat, jotka niitä vaatteita käyttävät, ovat muodokkaampia, joten miksi ei mallitkin olisi enemmän kuluttajien näköisiä, joihin on helpompi samaistua. Onhan se mukavampaa katsoa vaatetta sellaisen kropan päällä, mikä itselläänkin on.

– Huippumuoti tarvitsee vielä niin sanottuja lankamalleja, sitä ei varmaan koskaan saada muutettua. Ja onhan kuluttajissa myös pienikokoisia ihmisiä. Mutta toivon, että samassa suhteessa käytettäisiin plussia kuin xxs:iä.

Määtän motto onkin, että muodilla ei ole rajoja.

– Haluan tuoda mallimaailmaan uutta näkökulmaa ja tuoda meitä ihan tavallisia naisia esille. Moni koulukiusattu puhkeaa kukkaan vasta aikuisiällä ja on valmis näyttämään maailmalle kuka ja millainen hän on. Lavalle voi nousta sellaisena kuin on, on naisella sitten arpia, lävistyksiä, tatuointeja tai pyörätuoli.

Kirjoitat Keskisuomalaiseen Stoori.fi-blogia. Millaisia kokemuksia sinulla on ollut siitä?

– Kirjoitan blogia Stoorin suositellut kategoriaan ja olen ollut siihen tyytyväinen. On mukava jakaa omia ajatuksiaan. Kirjoitan myös paljon kaupallisia yhteistyöjuttuja. Kirjoitan kauneudesta, muodista ja hyvinvoinnista pääasiassa. Stoorissa on mukava joukko erilaisia kirjoittajia ja heidän juttujaan on ilo lukea.

Mutta ei siinä kaikki.

– Haluan vielä sanoa, että myös plusmiehet ovat tervetulleita, haku on Facebook-sivuilla. Nyt vielä unohtuu miesten kehopositiivisuus. Mutta minä en unohda, muoti kuuluu kaikille, Hanna-Marja Määttä sanoo.