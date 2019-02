Pohjois-Irlannin rockylpeys Therapy? aloittaa Suomen kiertueensa tänään Jyväskylästä – katso kooste ensimmäistä kertaa Keski-Suomeen saapuvan bändin musiikkivideoista

Tanssisali Lutakossa on tänään torstaina 14. helmikuuta tarjolla keskisuomalaisittain harvinaista herkkua ärhäkän kitararockin ystäville, kun lavalle nousee pohjoisirlantilainen Therapy?. Vaihtoehtorockia, punkia ja metallista kolinaa yhdistelevä yhtye on yksi kotimaansa menestyneimmäistä rockyhtyeistä ja se on uransa aikana esiintynyt lukuisia kertoja Suomessa, mutta Jyväskylässä bändiä ei ole aikaisemmin nähty.

Laulaja-kitaristi Andy Cairnsin, basisti Michael McKeeganin ja rumpali Neil Cooperin muodostaman bändin läpimurto tapahtui vuoden 1994 Troublegum-albumilla. Tässä kuussa 25 vuotta täyttänyttä levyä on myyty maailmanlaajuisesti yli miljoona kappaletta.

Vaikka yhtye ei ole vastaaviin myyntilukuihin sen koommin yltänyt, on Therapy? vakiinnuttanut asemansa suosittuna livebändinä. Bändin 15. studioalbumi CLEAVE ilmestyi elokuussa 2018.

Tanssisali Lutakon esiintyminen käynnistää Therapy?:n ja lämmittelijänä toimivan kotimaisen Huuto!-yhtyeen kolmen etapin pituisen Suomen kiertueen. Muut keikkapaikkakunnat ovat Tampere (15.2.) ja Helsinki (16.2.).

Katso alta kooste Therapy?:n musiikkivideoista vuosien varrelta. Järjestys on uusimmasta vanhimpaan, eli ensimmäisenä on muutama viikko sitten julkaistu ja bändin live-energiaa esittelevä video uusimman albumin Kakistocracy-kappaleesta.

Huuto! aloittaa keikkansa Tanssisali Lutakossa kello 20, Therapy? kello 21. Konserttiin saa yhä lippuja. Ikäraja on 18 vuotta.