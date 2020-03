Popparin Musaklubilla on perjantaina kunnon rockia ja jytää

Viikonloppuna on mahdollisuus kuulla taas monipuolisesti elävää musiikkia. Melodisen popin Musaklubi on jo perjantaina Popparissa. Popparibändin maaliskuun teemana on rock'n roll, jytä, disco ja tietysti muutama balladikin. Rockin kuninkaat Bill Haley, Jerry Lee Lewis ja Elvis tekivät alkutyön tämän kuuman rytmimusiikin maailmanlaajuiseen suosioon, ja nyt Popparissa nautiskellaan näistä herkuista. Popparibändin vakiosolisti Inkku on löytänyt uutta ohjelmistoa hienoja balladeja unohtamatta.

Tanssimaankin pääsee vaikkapa Kivistön työväentalolle ja Hankasalmelle Revontuleen.

Keikat

BRA

Pe 6.3. Tippa

La 7.3. Stig



ESCAPE

Pe 6.3. Gasellit

HARRY’S

Pe 6.3. Heikki Olavi Trio

La 7.3. Heikki Olavi Trio

HIMOS AREENA

Pe 6.3. Movetron

La 7.3. Steve ’n’ Seagulls

IHANA

Pe 6.3. Rainer Bollström (Aittorinne)

La 7.3. Jari Väyliö (Kuokkala)

JUOMA

Pe 6.3. Mika Nuorva ja Muutama Susi

La 7.3. Be Silent & Antivalent

Ke 11.3. Aimo Laitamo & Paavo Kässi duo

KIVISTÖN TYÖVÄENTALO

Su 8.3. Ari Lavu & Wire



LAUKAANHOVI

La 7.3. Korpiklaani



LONDON

La 7.3. Cube



LUTAKKO

Pe 6.3. Vesterinen Yhtyeineen

La 4.3. Asa & Band, Profeetta



MUSTA KYNNYS

La 7.3. Hällas, Seremonia



MUSTAN KORPIN SALUUNA

La 7.3. Gadillags



PALOKAN PELIMANNITALO

Su 8.3. Tummat Sävelet



PEURUNKA

Pe 6.3. Vesala



POPPARI

Pe 6.3. Melodisen popin Musaklubi

La 7.3. Silvennoinen & Hela & Band



RADIO CAFE

La 7.3. Duo Janita & Oskari



REVOLUTION

Pe 6.3. Iholla-ilta: Antti Railio



REVONTULI

La 7.3. Kyösti Mäkimattila



SHERWOOD

La 7.3. Muna Jan Band



TAPIOLA

Ti 10.3. Gunnar Taipaleen yhtye & Kari Kuusijoki ja Hannu Waclin