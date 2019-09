Punk rock -komeetta Huora jää "määrittelemättömän pitkälle" tauolle, sitä ennen rymistellään Tanssisali Lutakon pääesiintyjänä

Tamperelainen punk rock -yhtye Huora on elänyt viime vuodet kovaa nousukiitoa. Syksyllä 2016 levytyssopimuksen solminut bändi on julkaissut nopeassa tahdissa kaksi mainiota albumia ( Hukutaan paskaan, 2017 ja Kosto elää!, 2018).

Debyyttialbumi nousi ilmestyessään Suomen virallisen albumilistan sijalle kahdeksan, mutta Kosto elää pisti vielä paremmaksi, sillä se debytoi albumilistan kolmosena. Pelkästään fyysisten levyn myyntiä mittaavassa tilastossa kokopitkä oli samaan aikaan ykkösenä.

Kysyntää on piisannut myös keikkarintamalla, klubit ja festivaalien lavanedustat ovat olleet yleensä täynnä energisen tamperelaisnelikon esiintyessä.

Vaan mitä pitää päätellä orkesterin elokuussa Facebook-sivullaan julkaisemasta päivityksestä, jossa se kirjoitti näin:

"Morjes! Se on yhtä klubikierrosta vaille meidän keikkavuosi 2019 pulkassa ja sitten kutsuu "määrittelemättömän pitkä keikkatauko", mitä ikinä se tulee tarkoittamaankaan..."

Yleensä tuo sanamuoto on suomalaisessa musiikkielämässä tarkoittanut hanskojen tiskiin laittamista. Onko Huora lopettamassa? Nyt jo?

No ei ole, toppuuttelee laulaja Anni Lötjönen naurahtaen.

– Kyllä me sen olisimme kertoneet, jos näin olisi. Tämä on ensimmäinen keikkatauko, jonka pidämme koko bändin historian aikana. Päivitys kuulostaa kyllä pahaenteiseltä, mutta jotenkin asia piti sanoiksi muotoilla. Emme ole vielä päättäneet, kuinka pitkän tauon pidämme, siksi asia ilmaistiin noin. Kun tiedämme, mitä seuraavaksi teemme, niin sitten siitä tiedotetaan.

Tämän vuoden toiseksi viimeisellä keikallaan Huora nousee ensimmäistä kertaa pääesiintyjänä Tanssisali Lutakon lavalle lauantaina 7. syyskuuta.

– Lutakko on mahtava keikkapaikka, olen ylpeä siitä, että saamme siellä soittaa. Hienoa, että kutsu kävi, Lötjönen hehkuttaa.

Jyväskylässä on ollut joka kerta helvetin hyvä meininki.

Huora on nähty Jyväskylässä aikaisemmin muun muassa Yläkaupungin Yössä Jelmun teltassa, Mustassa Kynnyksessä ja Hemingway'ssa.

– Jyväskylässä on ollut joka kerta helvetin hyvä meininki. Arvostamme sitä senkin takia, että jyväskyläläislähtöiset ystäväni ovat aina sanoneet, että jos saat Jyväskylässä keikalle ihmisiä, niin jo se on voitto. Ja jos he nauttivat kuulemastaan silmin nähden, eli liikahtavat tai päästävät äänen, niin silloin te olette suosittuja siellä. Näitä maamerkkejä seuraten voi sanoa, että vastaanotto on ollut Jyväskylässä todella lämmin. Keikoillamme on yleensäkin vallinnut alusta asti sellainen lämminhenkisen turpaanvetämisen tunnelma.

Edellisen kerran Huora esiintyi Jyväskylässä täyden tuvan edessä Hemingway'sin piskuisella lavalla maaliskuussa. Kuva: Juho Hämäläinen

Huora soittaa tämän vuoden viimeisen keikkansa ensi viikolla Tampereella. Tauko tulee Lötjösen mukaan tarpeeseen, sen verran paljon yhtye on viime marraskuussa tulleen albuminsa jälkeen kiertänyt.

– Kyllä tässä väsymystä on havaittavissa. Haluamme levätä sekä fyysisesti, että henkisesti. Jos musiikkia meinaa tehdä, niin pään pitää olla luovassa kunnossa. Siellä pitää olla vapaata tilaa, jossa uudet luomukset voivat syntyä.

Tarkkoja suunnitelmia ensi vuodesta yhtyeellä ei vielä ole.

– Otamme ensin rauhassa happea ja pidämme sen jälkeen palaverin siitä, mitä seuraavaksi teemme.

Huoran kappaleet käsittelevät usein elämän varjopuolia, syrjäytymistä ja yhteiskunnan vähäosaisia. Kosto elää! -levyn kärkiviisuihin lukeutuva Huhtasaareen on selvä kannanotto perussuomalaisten Laura Huhtasaaren sanomisiin ja tekemisiin.

Vaikka suomalainen poliittinen ilmapiiri onkin kärjistynyt voimakkaasti viime vuosina, ei tämä järin suuresti kuulu kotimaisten artistien lyriikoissa.

– Täällä on sellainen varovainen ilmapiiri huomattavissa. Huomasin sen esimerkiksi vaalien aikaan. Ihmiset eivät halua tulla liitetyksi johonkin tiettyyn aatteeseen tai puolueeseen. Kaikkien tulisi olla kiinnostuneita ja aktiivisia politiikan suhteen, koska se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. En ymmärrä tällaista varovaisuutta. Ehkä siihen on syynä teilatuksi tulemisen pelko, Lötjönen pohtii.

Huora tunnetaan energisenä livebändinä. Kuvassa bändi esiintymässä Mikkelin Jurassic Rockissa elokuussa 2018. Kuva: Juho Hämäläinen

Mitä tulee suomalaisen yhteiskunnan nykytilaan, niin sillä saralla Huoralla riittää varmasti laulujen aiheita jatkossakin yllin kyllin.

– Se on surullista! Tavallaan toivoisin, ettei näitä biisejä tarvitsisi enää tehdä. En tiedä minkälainen se maailma olisi, jossa meillä kaikilla menisi hyvin. Ja onko sellaisen saavuttaminen ikinä edes mahdollista. Siihen kuitenkin uskon, että on mahdollista mennä paljon paremmin, kuin mitä nyt menee, Anni Lötjönen sanoo.

Huora ja Luukas Oja Tanssisali Lutakossa 7. syyskuuta.