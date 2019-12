Rämäkät tapanintanssit Tanssisali Lutakossa järjestävä Lost Society jatkaa määrätietoista matkaansa metallimusiikin kärkeen – "Jyväskylä on kotimme"

Kaikkia kansainvälisesti menestyneitä artisteja ja yhtyeitä yhdistää yksi asia. Olipa kyseessä sitten konserttisaleja kiertävä klassinen viulisti, teinien soittolistoja globaalisti dominoiva räppäri tai Metallican kaltainen maailman suurin metalliyhtye. Johtotähti, jota seuraamalla tie parrasvaloihin on auennut, on kaikilla sama. Uralle pitää antaa kaikkensa.

Tämän tietävät myös jyväskyläläisen metalliyhtye Lost Societyn jäsenet, laulaja-kitaristi Samy Elbanna, 24, kitaristi Arttu Lesonen, 26, basisti Mirko Lehtinen, 26, ja rumpali Ossi Paananen, 25.

Elbannan teinipoikana perustama yhtye täyttää ensi vuonna kymmenen vuotta. Tässä ajassa Lost Society on noussut suomalaisen metallimusiikin kiinnostavimpien nimien joukkoon.

– Monet eivät tajua sitä, että tämä on ammatinvalintakysymys. Jos haluat pärjätä muusikkona, pitää elämää elää siten, että edistät uraasi jollain tavalla joka päivä. Bändiä aloittaessamme treenasimme Jyväskylässä Sepänkeskuksessa ja kaikki frendini soittivat jossakin bändissä. Jossakin vaiheessa ne vaan alkoivat hajota. Jäsenet menivät inttiin, joku alkoi opiskella, joku hankki lapsia ja niin edelleen. Se jäi muilla harrastetasolle. Eikä siinä ole mitään väärää. Jos kuitenkin haluat musiikin olevan ykkösjuttusi, niin sinun pitää myös priorisoida se tärkeimmäksi, Samy Elbanna sanoo.

Näin Lost Societyn jäsenet ovat myös tehneet. Lukiot on käyty, mutta valkolakkejakin tavoiteltiin bändin toiminnan ehdoilla. Siksi ahkerasti koti- ja ulkomailla kiertäneellä yhtyeellä on takanaan jo kolme genren isoimpiin yhtiöihin kuuluvan saksalaisen Nuclear Blastin julkaisemaa albumia.

Ensi vuoden helmikuussa ilmestyvään neljänteen kokopitkään No Absolution on ladattu suuria odotuksia. Marraskuussa tuoreimpana ennakkomaistiaisena julkaistulla Into Eternity -singlellä on esimerkiksi mukana suomalaisen raskaan rockin suurimpiin menestyjiin kuuluva selloryhmä Apocalyptica.

Lost Societyn treenikämppä on edelleen rumpali Ossi Paanasen lapsuudenkodin kellarissa. Kuva: Pekka Seppänen

– Kyllä meille kaikille on selvää, että tämän levyn myötä haluamme nousta seuraavalle tasolle. Kun nuori Samy 10-vuotiaana päätti, että hän perustaa maailman parhaan bändin, ei se ihan paskapuhetta ollut, Samy Elbanna sanoo naurahtaen.

No Absolution ilmestyy 21. helmikuuta. Työ bändin keikkakalenterin täyttämiseksi on parhaillaan täydessä vauhdissa, mutta Elbanna ei uskalla vielä paljastaa tarkempia tietoja ensi vuodesta.

– Kunhan levy saadaan ulos, olemme tien päällä niin paljon kuin mahdollista. Meillä on parhaat mahdolliset taustavoimat näitä asioita hoitamassa ja olemme ilmoittaneet heille kovaan ääneen, että olemme käytettävissä keikoille ihan milloin vaan ja missä vaan.

Rumpali Ossi Paananen. Kuva: Pekka Seppänen

Levymyynnin romahdettua ja musiikin kuuntelun siirryttyä Spotifyn kaltaisiin striimauspalveluihin on keikkailusta tullut artisteille käytännössä tärkein ja paras tulonlähde. Vaikka Lost Society on kiertänyt omien keikkojensa lisäksi muun muassa Children Of Bodomin lämmittelijänä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, eivät jyväskyläläismuusikot vielä kylve rahassa.

– Kaikki tähän asti tapahtunut on ollut perustan rakentamista. Joka vuonna on havaittu selkeää nousemista, josta iso kiitos taustallamme oleville ihmisille. He ovat tehneet uskomattoman hyvää duunia, jotta bändi on jatkuvasti mennyt eteenpäin.

Lost Societyn kaksi ensimmäistä albumia, vuoden 2013 Fast Loud Death ja seuraavana vuonna tullut Terror Hungry jyräsivät kuuntelijansa yli nopealla thrash metal -kaahauksella. Vuoden 2016 Braindeadilla nelikko malttoi jo painaa välillä jarrupoljinta. Musiikillisten sävyjen monipuolistuminen jatkuu entisestään Joonas Parkkosen tuottamalla No Absolutionilla.

Basisti Mirko Lehtinen. Kuva: Pekka Seppänen

Kokopitkältä ennakkoon lohkaistujen kolmen singlen perusteella Lost Societyn musiikki soi isompana, melodisempana ja vakuuttavampana kuin koskaan.

– Olemme sellaisessa pisteessä urallamme, että uskallamme ottaa kaikki haluamamme elementit henkilökohtaisesti diggailemastamme musiikista ja tunkea ne tähän bändiin. Onhan se selvä, että uusia elementtejä tulee ajan myötä mukaan. Emme ole enää samoja ihmisiä, joita olimme 16-vuotiaana esikoisalbumimme aikoihin. Ydin on silti sama: rakastamme edelleen sitä, mitä teemme.

Elbanna myöntää huvittuneensa niiden nettikommenttien äärellä, joissa on voivoteltu Lost Societyn tekevän nyt saman virheen, jonka Metallica joidenkin faniensa mielestä teki vuoden 1991 Metallica-jättimenestyslevyllään. Aikaisempia tuotoksia melodisempi albumi räjäytti Metallican suosion moninkertaiseksi ja nosti sen stadionbändiksi.

– Todella huonostihan heille on sen jälkeen käynyt, Elbanna sanoo ja nauraa rehevästi päälle.

Jyväskylä on ollut koko ajan Lost Societyn kotikaupunki ja sellaisena se tulee Elbannan mukaan pysymäänkin.

– Joskus vuosia sitten muistelen kelanneeni, että pitäisiköhän muuttaa Helsinkiin, siellähän on kaikki. Hyvin nopeasti kuitenkin tajusin, etten halua sinne. Meille on ollut todella iso etu siitä, että pääsemme treenaamaan aina kun tarve vaatii, koska asumme edelleen samassa kaupungissa. Jyväskylä on hima meille kaikille, ei siitä pääse mihinkään. Jos olet ollut kiertueella viisi viikkoa, on kiva palata paikkaan, jossa on oma rauha. Ainoa haittapuoli täällä on siinä, että Helsinki-Vantaan lentokentälle ajaminen kestää sen kolme tuntia. Ja sinne on nykyään asiaa aika usein, Elbanna toteaa.

Kitaristi Arttu Lesonen. Kuva: Pekka Seppänen

Ennen ensi vuonna käynnistyvää keikkarumbaa Lost Society juhlistaa päättyvää vuotta varsin mahtipontisen nimen saaneella kuuden paikkakunnan minikiertueella. Tapaninpäivänä 26. joulukuuta alkava Best Tour Ever Part 1 tarjoaa sähkökitarannälkäisille kansalaisille Lost Societyn lisäksi kovassa nosteessa olevan, progressiivista metallia soittavan Wheelin, melodista heavya tarjoilevan Arionin sekä hard rockia paukuttavan Shiraz Lanen.

Jyväskylän Tanssisali Lutakosta käynnistyvän kiertueen muut paikkakunnat ovat Turku, Nivala, Oulu, Helsinki ja Tampere.

Elbanna kertoo turneen saaneen nimensä käteensä hakatusta Best Gig Ever -tatuoinnista.

– Koko bändillämme ja monella muullakin suomalaisella muusikolla on samanlainen tatska. Tämä läppä tuli 2014 ensimmäisen pääesiintyjäkiertueemme alkaessa. Meille tuli tuolloin uusi ääniteknikko. Hän sanoi ennen keikkaa, että "Hei, best gig ever" ja heitti meille läpyt. Siitä syntyi traditio, joka on edelleen käytössä ja jonka takia otimme nuo tatuoinnitkin.

Laulaja-kitaristi Samy Elbanna. Kuva: Pekka Seppänen

Sen kaikkein parhaimman keikkansa ikinä, siis tähän mennessä, Lost Society soitti Elbannan mukaan Japanissa vuonna 2013.

– Se oli ensimmäinen kertamme Japanissa, paikkana Loud Park -festivaali. Esiinnyimme aamulla kello 10.30 päivän ensimmäisenä bändinä. Ajattelimme etukäteen, että okei, sinne tulee varmaan muutama tyyppi. Väkeä olikin joku 3 000–4 000 henkeä meidän naamojen edessä pomppimassa.

Lost Society, Shiraz Lane, Arion ja Wheel Tanssisali Lutakossa 26. joulukuuta.