Rantaraitille rakennetaan juoksurata – tarkoituksena helpottaa ruuhkaa ja tarjota parempi pohja juoksemiseen

Rantaraitille ollaan parhaillaan rakentamassa juoksurataa. Rata sijoittuu Aholaidan ja Halssilan ylikulkusiltojen väliselle pätkälle, ja sen pituudeksi tulee noin 950 metriä.

Juoksuradasta tehdään 75 senttimetriä leveä, ja se toteutetaan leventämällä Rantaraittia moottoritien puolelle.

– Kaupungin asukkaat halusivat, että Rantaraitin varteen rakennetaan juoksurata. Ajattelimme, että Vaajakosken moottoritien kohta on hyvä paikka aloittaa. Tämä on sellainen kokeilu, kertoo Jyväskylän kaupungin viherrakennuttaja Timo Mattila.

– Saattaa olla, että juoksurataa rakennetaan myöhemmin muuallekin Rantaraitille. Esimerkiksi Ylistönmäellä Rantaraitti on aika kapea, siellä voisi olla tarvetta levennykselle.

Koko Rantaraitin matkalle juoksurataa ei ole tilanahtauden vuoksi mahdollista rakentaa.

Juoksurataan käytettävä kivituhkapinnoite on asvalttia pehmeämpää, ja siinä on parempi juosta. Lenkkeilypohjan parantamisen lisäksi radan tarkoituksena on tuoda lisää liikkumatilaa Rantaraitille.

– Rantaraitilla käy paljon ulkoilijoita ja välillä siellä saattaa olla ruuhkaa, Mattila selittää.

Juoksurata rakennetaan aivan Rantaraitin viereen, ja siitä tulee noin 75 senttimetriä leveä. Kuva: Matilda Saarikoski

Kapealla juoksuradalla ei ole tarkoitus juosta edestakaisin, vaan silloin kun rata osuu juoksijasta katsoen tien oikeaan reunaan. Eli järveä kannattaa kiertää vastapäivään, jos haluaa juosta välillä pehmeämmällä alustalla.

Juoksuradan on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä.