Rantavalvoja aloittaa työt Tuomiojärven uimarannalla ensi tiistaina

Jyväskylän kaupungin ylläpitämät uimarannat avataan Suomen hallituksen linjausten mukaisesti maanantaina 1.6. Liikuntapalvelut järjestää Tuomiojärven uimarannalle uimavalvonnan tänä kesänä 2.6 alkaen.

Rantavalvoja on paikalla maanantaista perjantaihin kello 10–18 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–17. Rannan varustukseen kuuluvat pelastusrenkaat, jäteastiat sekä pukukopit ja WC:t. Järjestetystä valvonnasta huolimatta vanhemmilla on vastuu huolehtia lasten turvallisuudesta rannalla.

Jyväskylässä on kaikkiaan 34 liikuntapalvelujen ylläpitämää yleistä uimarantaa. Näistä EU-kriteerit täyttäviä uimarantoja ovat Jyskä, Kirri, Köhniö, Lohikoski, Myllylampi, Ollila, Pappila, Sääksjärvi, Tikka, Tuomiojärvi ja Uimalanniemi.

Uimarantojen olosuhteita tarkistetaan ja uusitaan vuosittain. WC-koppeja tullaan uusimaan ja uudet infotaulut pystytetään kesän aikana. Keväällä laituritöitä on tehty Sääksjärven, Köhniön ja Korpilahden Pappilan uimarannoilla, joista jälkimmäisessä työt ovat vielä kesken eikä ranta avaudu vielä 1.6. Rannoille on toteutettu puhdistukset sukeltamalla ennen uimakauden alkua. Kaikilla uimarannoilla on pelastusrenkaat.

Koronaviruspandemia ei ole vielä ohi ja kaikkia uimarantoja käyttäviä pyydetään noudattamaan yleisiä hygieniasta ja turvallisuudesta annettuja suosituksia ja ohjeita tartuntariskin ehkäisemiseksi. Tämänhetkisen tiedon mukaan riski saada koronavirus luonnonvesissä uimisen välityksellä arvioidaan olevan alhainen.

Käsihygienian tehostamiseksi on suositeltavaa ottaa rannalle mukaan oma käsidesi tai käsihuuhde mukaan. Uimarantojen vessoissa ei ole käsienpesumahdollisuutta eikä käsidesiä.