"Rap-palkinto kuuluu tänä vuonna mulle" – Gettomasa suuntaa Emma Gaalaan Himoksen kautta

– Kelaan, että olen omalla esimerkilläni asettanut uuden trendin sille, mitä hiphop-musiikki voi valtavirrassa olla, jyväskyläläinen räppäri Gettomasa toteaa.

Gettomasa on 8.2. järjestettävässä Emma Gaalassa ehdolla peräti viidessä kategoriassa: Vuoden rap ja R&B -ehdokkuuden lisäksi Gettomasan nimi näkyy Vuoden miessolisti, Vuoden artisti, Vuoden biisi ja Vuoden albumi -ehdokkaiden listalla.

– Rap-palkinto kuuluu tänä vuonna mulle. Se on koko hiphop-kulttuurin eteenpäin viemistä, jos palkinnon voitan minä, eikä räppäävät pop-artistit. Uusi normi asetetaan nyt, Gettomasa lataa.

Gettomasan musiikkiura on edennyt hitaasti ja varmasti. Hän toteaa, että menestyminen ilman musiikillisia kompromisseja on mahdollista siksi, että rap-musiikille on Suomessa kysyntää.

– Silti isot levy-yhtiöt eivät uskalla panostaa muuhun kuin kädenlämpöiseen ja tuttuun, turvalliseen juttuun. Siksi asioiden on vaikea muuttua tässä kentällä. Valtavirrassa hiphop-musiikki on alkanut kuulostaa koko ajan enemmän popilta, Gettomasa sanoo.

Gettomasa nousi räppifanien tietoisuuteen voitettuaan Rap SM 2012 -kilpailun. Pari vuotta myöhemmin artisti kiinnitettiin PME Recordsille, jossa hän on julkaissut kaksi albumia.

Ensimmäinen, Chosen One, keräsi kriitikoilta ylistäviä arvosteluja. Viimeisimmän, Vuoden albumi -ehdokkaana olevan Diplomaatti-albuminsa Gettomasa julkaisi viime vuoden toukokuussa. Se nousi ilmestyttyään Suomen virallisen albumilistan kärkeen.

Lössi-kappale ylitti platinarajan, ja Gettomasa kävi myös esiintymässä Leijonien toiveesta Helsingin Kaisaniemen maailmanmestaruusjuhlissa yli 50 000 ihmiselle.

– Mulla meni monta vuotta aikaa, että pystyin kasvattamaan seuraajakuntaani yksi fani kerrallaan niin isoksi, että mut noteerataan tällä tasolla, Gettomasa toteaa.

Räppäri on ylpeä siitä, että hän tekee musiikkinsa edelleen puhtaasta hiphop-rytmiikasta.

– En ole missään vaiheessa halunnut sekoittaa siihen mitään muuta tai tehdä jotain Suomi-iskelmäjuttuja. Minä ja mun tuottaja Ruuben, jonka kanssa olen tehnyt ensimmäisen biisini Jyväskylässä, teemme edelleen nimenomaan hiphopia. Olemme itse kirjoittaneet, tuottaneet ja miksanneet nämä kaikki biisit, Gettomasa sanoo.

Gettomasa keikkailee Jämsän Himos Areenalla perjantaina 7.2.