Ratinan stadionin jo liki loppuunmyynyttä Hassisen Konetta odotellessa – Ismo Alanko Himoksessa lauantaina

Ismo Alanko, joka esiintyy Himos Areenassa lauantaina 7. joulukuuta, astui suomalaiseen musiikkielämään ryminällä vuonna 1980 Hassisen Koneen laulajana.

Toisin kuin monesta aikalaisesta, Alangosta on tullut suomalaisen musiikkielämän kiintotähti. Hän on tehnyt noin kolmannesvuosisadassa monipuolisen ja suomalaiseen kulttuuriin vahvasti vaikuttaneen uran ja osoittanut uusiutumiskykynsä Hassisen koneen lisäksi myös Sielun Veljien ja Ismo Alanko Säätiön keulahahmona.

Ismo Alangon ura on ollut Suomen oloissa ainutlaatuinen. Hän on myynyt yksin tai yhtyeineen yli 650 000 levyä, voittanut Emma-patsaita ja tehnyt loppuunmyytyjä kiertueita eri vuosikymmenillä eri kokoonpanojen kanssa. Tämä kaikki on tulosta varsin tinkimättömästä taiteilijasta.

Ismo Alanko haluaa vinkata faneilleen, että tämä tulee olemaan hänen viimeinen keikkansa Jämsässä tällä vuosikymmenellä.

Hassisen Koneen paluuta odotellessa...

Bändin elokuussa 2020 Tampereen Ratinan stadionilla järjestettävä konsertti on jo lähes loppuunmyyty.