Rauta nousee ravintolassa ilman apuvälineitä – Cheersissa järjestetään Raw-penkkikilpailu lauantaina 7.9.

Jyväskylässä kilpaillaan pitkästä aikaa penkkipunnerruksessa ravintolassa. Mäki-Matissa sijaitsevan Cheers-urheilubaarin historian ensimmäinen Raw-penkkikisa järjestetään lauantaina 7.9.

Cheersin yrittäjä Severi Vesterinen on entinen kilpanostaja, mutta idea kilpailun järjestämiseen tuli ravintolan työntekijältä Jani Laakkoselta. Kaksikko on saanut hankittua kisaan useita sponsoreita, joten enintään 15 nostajaa pääsevät tavoittelemaan raha- ja tuotepalkintoja. Yksi sponsoreista on Gym Ironia, josta ravintolaan tuodaan kisapenkki, -tanko ja -levyt.

Laakkonen kertoo, että tähän mennessä kisaan on ilmoittautunut kymmenkunta nostajaa, joita on tulossa Tampereelta ja Joensuusta asti. Yksi ilmoittautuneista on nainen, jolle toivotaan kilpasisarta, jotta kisaan saataisiin naisten sarja.

Ravintolakisassa ei ole painoluokkia, vaan paremmuus ratkaistaan Wilksin pisteillä. Niiden avulla suhteutetaan kilpailijan paino hänen nostamaansa tulokseen.

– Wilksin pisteiden ansiosta eripainoiset voivat kilpailla vastakkain. 50-kiloiselle nostajalle kilpailussa ei olisi järkeä, jos suurin rauta voittaisi. Tämä järjestelmäkin kyllä suosii painavampia tyyppejä, Vesterinen sanoo.

Raw-penkkipunnerrus puolestaan tarkoittaa sitä, että nostaja ei saa käyttää nostoa avustavia varusteita kuten penkkipunnerruspaitaa. Sen avulla tulokset voivat olla jopa sata kiloa parempia kuin raakapenkissä.

– Se on aikamoista sirkusta, kun kaksi tai kolme äijää repii ensin päälle penkkipaitaa, eikä sadan kilon tankoa saa edes rintaan, vaikka vetäisi, kun paita on niin tiukka, Vesterinen kuvailee.

Penkissä on muitakin eri kilpailumuotoja. Vesterinen voitti vuonna 2013 SM-hopeaa sotilaspenkkipunnerruksessa. Siinä tankoon laitetaan painoa oman painon verran ja yritetään tehdä mahdollisimman monta toistoa jalat ilmassa. Vesterinen teki hopeasuorituksessaan 43 toistoa 92,5 kilolla.

Penkki on Vesterisen mukaan hyvä perusliike rintalihaksien kehittämiseen, mutta sillä on turhankin korostunut rooli tavallisten ihmisten silmissä.

– Ainahan se on niin, että ravintolan tiskillä kysytään penkkitulosta ja katsotaan hauista.

– Se on vähän sellainen kulttijuttu, Vesterinen sanoo.

Gym Ironian toinen yrittäjä Jiri Sjöman vahvistaa myös, että penkki on suosittu liike salilla.

– Meillä siihen vaikuttaa myös tuo virallinen kisapenkki. Täällä käy ihan koviakin nostajia, Sjöman kertoo.

Vesterisen mukaan ravintolassa voisi järjestää periaatteessa yhtä hyvin vaikka kyykkykilpailun – mutta penkin maineen avulla on helpompi houkutella sekä nostajia että yleisöä.

– Jos kilpailu menee hyvin, tästä voisi tehdä vuosittaisen perinteen.

Penkkikilpailu Cheersissa la 7.9. k el lo 15 alkaen on ilmainen katsojille ja nostajille.