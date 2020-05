Rengasmainos saattaa olla Jyväskylän vanhin seinämaalaus

Seinämaalaus taiteenlajina tuo helposti mieleen graffitit ja anonyymina pysyttelevät katutaiteilijat. Seinämaa­lauksia on kuitenkin tehty Jyväskylässäkin jo kauan ennen kuin graffititaide rantautui Suomeen. Nämä viisi seinämaalausta ovat kaikki peräisin eri vuosikymmeniltä.

Goodyearin seinämainos, Puistokatu 21

Taiteilija Felix Ojasen vuosien 1929-1930 vaihteessa maalaama Goodyearin mainos on luultavasti Jyväskylän vanhin seinämaalaus. Autonrenkaita mainostava teos paljastui julkisivuremontin yhteydessä 1990-luvulla. Edustavana esimerkkinä oman aikansa mainontatavasta se päätettiin entisöidä. Vuonna 1926 rakennettu talo, jonka seinää maalaus koristaa, on ensimmäinen Puistokadulle rakennettu kerrostalo.

Kalat, Asemakatu 11 Kuva: Matilda Saarikoski

Kalat, Asemakatu 11

Asemakadulla Siklan kiinteistön päädyn seinämaalauksessa kaksi pahaa-aavistamatonta kalaa ui kohti verkkoa. Punainen kala muistuttaa muodoltaan haukea ja keltainen kala kampelaa. Kalojen luoja arkkitehti Erkki Kantonen suunnitteli vuosien 1959-60 vaihteessa valmistuneen talon. Värikkäät kalat talon päädyssä symboloivat rakennuksen alkuperäistä toimintaideaa: kalat esittävät asiakkaita, jotka tarttuvat yrittäjien pyydyksiin. Kantonen tunnetaan myös Kortepohjan Ylioppilaskylän ”DDR-talojen” suunnittelijana.

Kulutusjuhla, Torikeskuksen parkkitalo Kuva: Matilda Saarikoski

Kulutusjuhla, Torikeskuksen parkkitalo

Taiteilija Riitta Uusitalon vuonna 1989 maalaama Kulutusjuhla-teos sijaitsee katseilta piilossa Torikeskuksen parkkitalossa. Uusitalo toteutti seinämaalauksen alun perin kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talven Kulutusjuhla-esityksen lavasteeksi. Teoksen sarjakuvamaiset hahmot näyttävät kaikki väittelevän yhteen ääneen. Hahmojen harmaus ja samannäköisyys saa nämä näyttämään yhdeltä massalta pikemmin kuin yksilöiltä. Kulutusta kritisoiva teos kuvaa hyvin omaa aikakauttaan. Lamaa edeltänyt 1980-luku oli Suomessa yhtä kulutusjuhlaa, ja suomalaisten kulutus kasvoi vuosikymmenen aikana viidenneksellä.

Portti tulevaisuuteen, Wivi Lönnin katu Kuva: Matilda Saarikoski

Portti tulevaisuuteen, Wivi Lönnin katu 1

Onni Kososen teos Portti tulevaisuuteen koristaa arkkitehti Wivi Lönnin suunnitteleman uusklassisen rakennuksen seinää. Vuonna 1991 valmistunut teos on maalattu seinään, jonka jälkeen teräsputkista hitsattu kuvio on kiinnitetty maalauksen päälle. Itseoppinut kuvataiteilija Kosonen kokeili uransa aikana useita tyylisuuntia ja ilmaisutapoja. Erityisesti tämä tunnetaan 70-luvulla tekemästään kineettisestä taiteesta. Kineettinen taide perustuu liikkeeseen. Liikkeellä on osansa myös Portti tulevaisuuteen -teoksessa: katsojan vaihtaessa katselukulmaa teos muuttaa muotoaan.

Keep me, Vapaudenkatu Kuva: Matilda Saarikoski

Keep me, Vapaudenkatu 65

Italialainen taiteilija Millo maalasi kookkaan teoksensa kerrostalon seinään vuonna 2017, lähes sata vuotta sen jälkeen, kun Felix Ojanen oli pensselöinyt Goodyearin mainoksen Puistokadulle. Siinä missä katutaiteilijoiden teoksia ennen hinkattiin suurella vaivalla pois rakennusten seinistä, nykyään suurikokoisia seinämaalauksia eli muraaleja tilataan taiteilijoilta kaupunkitilaa piristämään. Keep me -teos toteutettiin Vapaudenkadulle osana Upeart-festivaalia. Millo kertoo kotisivuillaan inspiroituneensa Jyväskylää ympäröivästä luonnosta, erityisesti metsistä ja järvistä. Teoksessaan hän kuvaa pienien asioiden merkitystä ihmiselle.