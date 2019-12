Ressu Redford sanoitti hittinsä Älä mee 40 asteen kuumeessa

Ressu Redford oli noin kymmenen vuotta hieman julkisuudesta sivusta, mutta vuosi 2019 on ollut hänelle musiikillisesti merkityksellinen.

– Ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen olen julkaissut uutta omaa musiikkia. Minut ja musiikkini on otettu hyvin vastaan, ja keikat ovat menneet kivasti. Olen tehnyt koko ajan biisejä muille artisteille, ja teimme Neon 2:n Jussi Rainion kanssa keikkoja yhdessä.

– Viime kevään Tähdet tähdet -ohjelmalla oli oma merkityksensä urani muutokselle. Se oli iso tuotanto, ja sitä oli mielenkiintoista tehdä. Lauloin ohjelmassa laulun Por ti sere, ja sillä oli yllättävän isot vaikutukset. Seuraavana päivänä ja viikolla ihmiset tulivat onnittelemaan. En osannut odottaa, että yhdellä biisillä on sellainen merkitys, pitkän linjan artisti miettii.

Klassiseen lauluun perustuva Por ti sere toi Redfordista esiin yleisölle uuden puolen. Iskelmistään tunnettu artisti tajusi, että tuollaistakin voi tehdä.

– Ennen en osannut ajatella, että voisin laulaa sellaista. Olen vaihtanut urani aikana eri tyylejä. Se ei ole kyllästymistä, vaan uuden hakemista ennen kuin kyllästyy. Tällä hetkellä esimerkiksi uuden musiikin tekeminen Suomen kovimpien tuottajien kanssa tuntuu hienolta. Se ei ole todellakaan itsestäänselvyys, ja koen olevani etuoikeutettu.

Redford jatkaa, että on aina seurannut pop-musiikkia eikä hänellä ole koskaan ollut fiilistä, että ennen kaikki oli paremmin.

Ressu Redford aloitti musiikkiuransa 1980-luvulla Bogart Co -yhtyeen solistina ja biisien tekijänä.

1990-luvun alussa hän siirtyi soolouralle, ja hänet tunnetaan muun muassa hiteistä Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat, Kato mitä sä teit sekä Älä mee, jonka Redford kertoo sanoittaneensa 40 asteen kuumeessa.

Tänä vuonna hän on levyttänyt singlet En voi elää niin sekä Viimeinen päivä. Molemmat edustavat Redfordille tuttua tyyliä, eli on kaunis melodia, kertosäe ja hyvä sanoitus.

– Suomenkielisissä biiseissä on korostetun tärkeää sanat. Se on enemmän kokonaisvaltaisempi paketti, kun lauletaan suomeksi. Englanninkielisestä musiikista ei jää ehkä samanlaista tunnetta, eikä kuulija välttämättä aina ymmärrä kaikkea mitä lauletaan. Meille, joille suomi on äidinkieli, sen maut ja vivahteet tarttuvat helpommin.

Redford on hakenut joskus kollegoilta apua tekstin kirjoittamiseen. Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat olivat jääneet kesken, kun hän pyysi neuvoa Jukka Virtaselta.

– Olin tutustunut Virtaseen jalkapalloilun kautta. Hän opetti minulle tekstin tekemistä, ja lopulta teimme Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat osittain yhdessä.

Jyväskylässä Ressu Redford esiintyy Londonissa torstaina 5.12. Hän sanoo, että illan aikana monen biisin kohdalla tulee yhteislaulua.

– Illan aikana esitämme bändin kanssa uudet biisit, mutta myös biisejä urani varrelta. Se on hittivoittoinen keikka. Jos joku on katsomassa eikä ole fani, niin hän hoksaa, että ai tämäkin on Ressun biisi. On tietysti hyvä juttu, että on mahdollisuus vetää sellaisia biisejä, joita ihmiset tuntevat.