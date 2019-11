Rock In The City julkisti ensimmäiset esiintyjänsä: Lutakonaukiolla kuullaan ensi kesänä kovia kotimaisia

Viime elokuussa Jyväskylässä ensimmäistä kertaa vieraillut Rock In The City -festivaali on julkistanut ensimmäiset ensi kesän esiintyjänsä.

Lutakonaukiolla 14.–15. elokuuta järjestettävässä täysi-ikäisille suunnattussa tapahtumassa soittavat ainakin CMX, Klamydia, Kotiteollisuus, Michael Monroe, Stratovarius, Turmion Kätilöt sekä WÖYH!.

Seuraavan kerran Jyväskylän lisäksi yhdeksässä muussa kaupungissa vieraileva festivaalikiertue lupaa julkistaa artistejaan 16. joulukuuta.

Kesällä 2019 Rock In The City keräsi yhteensä yli 50 000 kävijää. Jyväskylässä tapahtuman pääesiintyjä oli saksalainen heavyveteraanibändi Accept.