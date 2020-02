Rock In The Cityn ohjelmisto valmis: Lemin metallijätti saapuu Jyväskylään elokuussa

Kymmenellä paikkakunnalla ensi kesänä järjestettävän Rock In The City -festivaalikiertueen Jyväskylän pysähdyksen ohjelmisto on valmis.

Viimeinen lisäys Lutakonaukiolla 14.–15. elokuuta vietettävän tapahtuman esiintyjäkaartiin on Lemiltä viime vuosikymmenen alussa suomalaisen metallimaailman kärkeen noussut Stam1na. Parhaillaan seuraavaa albumiaan keikkatauolla valmisteleva yhtye soittaa kaikilla kesän 2020 Rock In The City -festivaaleilla. Muita kesäkeikkoja Stam1nalta ei ole luvassa.

Täysi-ikäisille suunnatun festivaalin ohjelma on Jyväskylässä seuraava: perjantaina esiintyvät Battle Beast, Klamydia, Kotiteollisuus, Mokoma, Startovarius ja WÖYH!, lauantaina lavalle nousevat Stam1na, Beast in Black CMX, Michael Monroe, Turmion Kätilöt ja Viikate.