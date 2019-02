Rohkeasti parketille kokeilemaan uutta

Kilpa- ja paritanssia lapsille ja aikuisille, zumbaa, latinalaisia tansseja, vanhempi-vauva-jumppaa ja ”sennujumppaa” varttuneemmille liikkujille.

Kathrine ”Kaisu” Barckin ja Joni Ihanuksen perustamassa tanssikoulu TanssiKympissä voi harrastaa esimerkiksi näitä lajeja tai osallistua viikonloppukursseille.

Suurin osa tunneista alkaa helmikuussa, mutta esimerkiksi zumba on ollut suosittua jo nyt.

– Ylipäätään naisten omat ryhmät tuntuvat olevan nyt se juttu, helmikuussa alkaa naisten oma Latin Ladies -ryhmä. Halusimme myös tarjota tanssijoille ja kaikille muille kehonhuolto- ja jumppatunteja, Kathrine Barck toteaa.

Paritanssista löytyy eritasoisia kursseja niin lapsille kuin aikuisille. Yksi syy perustaa Kirriin oma tanssikoulu oli juuri kilpatanssia tarjoavan tanssikoulun puute.

– Jyväskylässä on kyllä kilpatanssiseura, mutta monelle on matalampi kynnys osallistua tanssikoulun tunneille kuin liittyä seuraan, Barck pohtii.

Barckin ja Ihanuksen mukaan ei ole mitään oikeaa ikää aloittaa paritanssi. He toteavat, että kilpatanssi sanana pelottaa monia aivan turhaan, vaikka kyse on paritanssista, jossa on mahdollista osallistua halutessaan myös kilpailuihin.

– Tanssin voi aloittaa ihan minkä ikäisenä vaan, ja kilpailuistakin löytyy omat sarjat ja taitotasot aika lailla kaikenikäisille, vanhimpien sarja on yli 65-vuotiaille. Taitotasoluokka on kirjaimittain E:stä A:han, ja joka ikäluokalla on kaikki taitotasot. Meillä on myös harrastajia, jotka ovat käyneet tunneilla vaikka viisi vuotta, mutta eivät halua kilpailla ja se on ihan ok, Ihanus opastaa.

Suurin osa paritanssin harrastajista onkin Barckin ja Ihanuksen mukaan aikuisia. Lapsia, erityisesti poikia, tarvittaisiin lajin pariin lisää.

– Tilanne on sama koko Suomessa. Saattaa olla, että ryhmässä on kymmenen tyttöä ja kaksi poikaa. Laji on fyysisesti monipuolinen ja kehittää koko kroppaa. Se toimii erinomaisesti muiden lajien oheisharjoitteluna, esimerkiksi jääkiekkoilijoille. Jonikin pelasi ennen salibandya Happeessa, ja valmentaja sanoi, että tanssista on hyötyä pelaamisessa, Barck muistelee.

Vakituisten tuntien lisäksi TanssiKympissä on keväällä erilaisia viikonloppukursseja, joissa opiskellaan tietty laji tai aihe.

– Tulossa on ainakin häävalssikurssi, lavatanssikurssi ja boogie woogie -kurssi, Barck luettelee.

Barck ja Ihanus toivoisivat kaikille rohkeutta ja uskallusta tulla kokeilemaan lajeja taustasta riippumatta, olivat ne sitten tanssia tai jumppaa.

– Salimme on myös kaik­kien käytettävissä omaan treenaamiseen, he sanovat.

Haave omasta tanssikoulusta kyti Barckin ja Ihanuksen mielissä jo pitkään, mutta sopiva tilaisuus tuli eteen viime vuoden joulukuussa.

– Olemme miettineet ihan tosissaan tätä jo pari vuotta sitten, mutta emme ole aiemmin löytäneet hyvää tilaa. Useimmat tilat, joita kävimme katsomassa, olivat teollisuushalleja ja tosi kaukana kaikesta, Ihanus kertoo.

– Lopulta kaikki sitten tapahtui tosi nopeasti. Joulukuun puolivälissä kuulimme tästä tilasta, ja loppiaisena avasimme jo tanssikoulun, Barck lisää.